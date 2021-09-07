Глава «Лукойла» рассказал, что может обрушить рынок нефти

Повышение стоимости нефти до 100$ может стимулировать инвестиции в низкорентабельные проекты и привести тем самым к «обрушению» рынка, считает глава корпорации «Лукойл» Вагит Алекперов. Он уточнил, что не хотел бы увидеть подобный рост цен на сырье.

«Не хотелось бы снова видеть цены на нефть выше 100 долларов за баррель, так как это может стимулировать инвестиции в низкорентабельные малоэффективные проекты и потом опять привести к тому, что мы уже проходили, — обрушению рынка», - рассказал руководитель в интервью газете «Коммерсант».

Он добавил, что комфортной стоимостью нефти для потребителя является рубеж в 65–75 долларов за баррель. Алекперов считает, что страны-участницы ОПЕК+ нацелены на сохранение данных показателей за счет регулирования объемов добычи.

В настоящий момент цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent приближается к 73 долларам за баррель.

Договоренности ОПЕК+ действуют с мая прошлого года, когда из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, альянс решил сократить добычу сырья на 9,7 миллиона баррелей в сутки.

Лимиты на нефть организация продолжает корректировать по мере стабилизации ситуации на рынке. В настоящее время она составляет 5,76 миллиона баррелей. Отправной точкой отсчета для участников сделки считается октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей.

