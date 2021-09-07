Maersk: кризис с поставками можно решить только за счет снижения покупательского спроса

Мортен Энгельстофт, директор APM Terminals, принадлежащего мировому лидеру по морским перевозкам и оператору портовых терминалов Maersk, уверен, что вывел формулу «замкнутого круга». Он полагает, что кризис с поставками сырья и материалов производителям, а также товаров потребителям может быть решен только одним способом – снижением покупательского спроса. Замкнутый круг, возникший в результате резкого роста спроса, можно разорвать только при помощи его снижения.

«Необходимо выработать способ разрыва этого замкнутого круга,- сообщил Мортен Энгельстофт изданию Financial Times.- Нам необходимо замедлить рост покупательского спроса, чтобы дать поставщикам время ликвидировать долги по поставкам».

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Конечно, для улучшения инфраструктуры порты и терминалы нуждаются в инвестициях, но Энгельстофт уверен, что в создавшемся сложном положении виноваты… американцы, которые в последнее время слишком много покупают благодаря выплатам правительства. Резко выросший спрос, объясняет он, привел систему поставок к перенапряжению, что и спровоцировало кризис. Достаточно сказать, что в июле американский импорт вырос на 20% по сравнению с июлем 2020 года и на 11,5% по сравнению с 2019 годом.

Увеличение спроса и импорта с экспортом в Америке оказались настолько большими, что с ними, считает Энгельстофт, не могут справиться ни порты и портовые терминалы, ни склады, ни перевозчики. В результате и получилась плачевная ситуация с поставками как сырья с материалами, так и уже готовых товаров.

Порты не справляются с девятым валом грузов. Не хватает водителей грузовиков и складских площадей, причем, в глобальных масштабах и всего остального.

В Лос-Анджелесе и Лонг-Биче, через которые в США идет основной поток товаров из Китая, кульминации кризис достиг на прошлой неделе. На рейде в ожидании разгрузки стоят свыше 40 контейнеровозов, т.е. больше февральского антирекорда.

Европейские и американские ритейлеры боятся, что кризис сорвет продажи в Черную пятницу в ноябре и рождественские продажи.

Большинство экономистов считают, что в оставшиеся четыре месяца текущего года кризис не ослабнет. Глава грузовой цифровой платформы Zencargo Алекс Хершэм уверен, что раньше февраля 2022 г., когда китайцы будут отмечать Новый год, ждать ослабления спроса и облегчения не стоит. Но и в этом случае необходимость восстановления поредевших запасов сделает обычное 4-6-недельное затишье в объемах перевозимых грузов в районе Лунного Нового года менее вероятным.

По словам главы крупнейшего в мире арендодателя грузовых контейнеров Triton International Брайана Сонди, застрявших в пробках контейнеров так много, что едва ли их удастся разгрузить и развезти по адресатам в течение небольшого «китайского» окна. «В секторе утвердилось мнение,- говорит он,- что вряд ли нам удастся справиться с проблемами раньше конца следующего года».