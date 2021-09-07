Правительство РФ направит $18 млрд от МВФ в золотовалютные резервы

Заместитель министра финансов России Тимур Максимов в интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что транш МВФ на 18 млрд долларов США будут добавлены в золотовалютные резервы страны, сообщает ТАСС.

«Эти деньги становятся частью золотовалютных резервов РФ. Они не на что не идут, они просто увеличивают те государственные резервы, которые у нас есть. У РФ таких проблем нет, поэтому для нас этот актив большой роли не сыграет», – сказал Максимов.

23 августа «Эксперт» сообщал, что Международный валютный фонд выделил России 18 млрд долларов США в рамках программы по поддержке мировой экономики, пострадавшей во время пандемии коронавируса. Средства выделены в виде специальных прав заимствования (SDR). Общий объем программы МВФ по мировой поддержке экономики составляет 650 млрд долларов, а на страны СНГ и Грузии пришлось 25 млрд долларов.

Получившие эту помощь страны имеют право либо пополнить свои золотовалютные резервы, либо оказать за их счет финансовую помощь другим странам.