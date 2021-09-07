Прибыль московских прибыльных организаций выросла более чем в два раза в 2021 году – заммэра Ефимов

С января по май 2021 года прибыль столичных прибыльных организаций увеличилась к аналогичному периоду прошлого года на 112% - до 3,5 трлн рублей. Также текущие показатели прибыли предприятий превзошли уровень января-мая докризисного 2019 года на 47%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«К прибыльным организациям относятся компании, которые в рассматриваемом периоде имели положительный финансовый результат, то есть доходы от их деятельности превышали расходы. По итогам января-мая 2021 года наибольший рост прибыли за два года наблюдался в строительстве - на 189,4% к январю-маю 2019 года, при этом рост фиксировался и во время пандемийного 2020 года. Также значительно за два года прибыль выросла в рекламе и маркетинге - на 115,2% к январю-маю 2019 года, в розничной торговле - на 78,5%, в общественном питании - на 65,6% и в обрабатывающей промышленности – на 41,6%», - подчеркнул заместитель мэра.

Из-за временных ограничений в январе-мае 2020 года прибыль организаций снизилась на 30%, в 2021 году практически все эти отрасли смогли восстановиться и увеличили свою прибыль.

«Основное снижение прибыли в прошлом году наблюдалось среди предприятий топливно-энергетического сектора, в основном не осуществляющих экономической деятельности в городе – в секторах оптовой торговли газом, управлении головными офисами, а также нефтепереработке. Снижение прибыли также происходило в отраслях, наиболее пострадавших из-за вводившихся ограничений – гостиничном бизнесе, туризме, транспорте, торговле, общественном питании. При этом уже в 2021 году прибыль выросла во всех секторах экономики города кроме гостиничного бизнеса и НИОКР», - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.