Названы самые востребованные вакансии августа

Чаще всего торговые компании в августе искали продавцов, кассиров и консультантов, а транспортные организации - водителей, комплектовщиков и грузчиков, говорится в исследовании сервиса по подбору персонала «Работа.Ру». Документ имеется в распоряжении агентства РИА «Новости».

«Чаще всего на сервисе "Работа.ру" в августе в отрасли торговли искали продавцов, кассиров и консультантов. Среди специалистов в сфере транспорта и логистики был высок спрос на водителей, комплектовщиков и грузчиков», - говорится в сообщении.

Также популярны были профессии сборщиков, слесарей и сварщиков. Таких сотрудников искали чаще других компании из сферы производства.

Высокий спрос был на поваров, уборщиков и кассиров, а в сфере офисных служб - на охранников, администраторов и курьеров.

Сервис сообщает, что в августе наблюдался рост активности со стороны работодателей. Чаще других сотрудников искали компании из сферы торговли. Работодатели данной отрасли опубликовали в общей сложности 29% новых вакансий. На втором месте находят компании, работающие в сфере транспорта и логистики, на долю которых пришлось 22% от общего числа новых предложений о работе. Третье место по активности занимают предприятия в сфере производства и агропрома (17% вакансий). Далее следуют организации, которым необходим персонал услуг (15% вакансий) и офисных служб и бизнес-услуг (12% вакансий).

В общей сложности количество новых вакансий в августе возросло на 9% по сравнению с июлем. Число соискателей работы выросло всего на 4%.