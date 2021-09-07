Резиденты ОЭЗ Москвы увеличили выпуск продукции в два раза в первом полугодии 2021 года - заммэра Ефимов

Объемы производства продукции резидентов особой экономической зоны «Технополис Москва» выросли почти в два раза – до 10,2 млрд рублей в первом полугодии 2021 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В первом полугодии этого года резиденты особой экономической зоны произвели продукцию на 10,2 млрд рублей, это в 1,7 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, и в два раза превышает показатель первого полугодия 2019 года. Основной объем – 56% – обеспечили предприятия кластера микроэлектроники, оптики и робототехники, которые произвели продукции на 5,7 млрд рублей. В тройку лидеров вошли предприятия информационно-коммуникационных технологий – 2,1 млрд рублей, а также фармацевтического и медицинского кластера –1,4 млрд рублей», – сказал Владимир Ефимов.

Он также отметил, что за первые шесть месяцев 2021 года на предприятиях ОЭЗ «Технополис Москва» появилось свыше 800 новых рабочих мест.

«Лидерами по этому показателю стали компании, работающие в сфере

медицинских технологий и фармацевтики, которые обеспечили 76% рабочих мест. Также новых сотрудников активно принимали в свои ряды разработчики информационно-телекоммуникационных технологий и производители микроэлектроники», – уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Особая экономическая зона столицы выступает драйвером новых разработок и их внедрения в промышленность. Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев подчеркнул, что резиденты ОЭЗ выпускают широкий спектр инновационной продукции, всего за время их работы в особой экономической зоне Москвы объемы ее производства превысили 100 млрд рублей, также здесь создано более 8 тысяч высокотехнологичных рабочих мест.