Россияне взяли в кредит рекордный объем наличности

В августе россияне взяли в банках кредиты наличными на общую сумму 646,7 млрд рублей, что на треть больше аналогичного показателя прошлого года и уже признано историческим рекордом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитическое исследование компании Frank RG.

«Основная новость августа на рынке кредитования — исторический рекорд по кредитам наличными. В августе этого года население заняло в банках 646,7 млрд рублей (на 32,7% больше, чем годом ранее)», — говорится в отчете компании.

Аналитики также отметили, что количество кредитов наличными в России впервые превысило 2 млн штук. В августе банки выдали 2,062 млн кредитов, средний размер которых составил 313,6 тыс. рублей.

Такой рост объема кредитов специалисты связывают с запоздалым повышением ставок банками в ответ на повышение ключевой ставки ЦБ. Кроме того, роль сыграло завершение сезона отпусков и начало нового учебного года, считает руководитель проекта «Мониторинг банковских тарифов и ставок» Frank RG Олеся Пасечник.

Общий объем выданных банками кредитов в августе, по оценкам компании, составил 1,22 трлн рублей, что на 21,7% больше, чем годом ранее. Доля кредитов наличными в общем объеме кредитования в августе выросла до 53,1%, доля ипотечных кредитов достигла 36,6%, на автокредиты пришлось 7,8%.

Как уточнили в Frank RG, эти данные представлены без учета рынка кредитных карт.

Как писал Expert.ru, долговая нагрузка населения достигла исторически самого высокого уровня, и это требует от регулятора активных действий. Если в прошлом году ЦБ волновала стабильность финансовых рынков, то сейчас на первый план выходит тема возможного формирования «пузырей». Такое заявление сделала, выступая в Госдуме, зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева. За апрель население прокредитовалось на 1,3 трлн рублей — это рекордный показатель за всю историю. Предыдущий пик выдачи займов был в марте прошлого года, прямо перед локдауном.

