Российская экономика потеряла 12 трлн рублей из-за банкротств

За пять лет из-за списанных требований кредиторов экономика РФ лишилась 12 трлн рублей, только за 2020 год потери составили 3,4 трлн рублей. Об этом сообщил замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) Константин Чекмышев, передает «Интерфакс».

«Сколько у нас потеряла здоровая экономика за пять лет от банкротства? 12 трлн рублей. 12 трлн — это то, что потеряли кредиторы. Это то, на что они рассчитывали, что они собирались вкладывать в бизнес. Это то, что должно было дальше быть кровью экономики», — заявил Чекмышев.

Он подчеркнул, что одна из причин потерь заключается в неэффективной процедуре торгов, на которых продается имущество банкротов. Только из-за нее кредиторы ежегодно теряют около 500 млрд рублей. Эта сумма — разница между рыночной стоимостью имущества, которая определена в ходе оценки, и стоимостью, за которую оно уходит с торгов.

Чекмышев считает, что исправить сложившуюся ситуацию и «максимально убрать издержки с экономики» должен законопроект Минэкономразвития о реформе института несостоятельности, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. В случае его принятия, могут измениться правила реализации имущества банкротов. Тогда на смену традиционным торгам придут голландские аукционы с плавающим ценообразованием.

Также в делах о несостоятельности могут отказаться от процедур наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления, останутся только реструктуризация долгов и конкурсное производство (ликвидация).

Как писал Expert.ru, министерство экономического развития РФ предложило вдвое увеличить максимальный порог долга – с 500 тыс. рублей до 1 млн рублей – при котором физическое лицо может инициировать личное банкротство во внесудебном порядке через многофункциональный центр. При этом размер денежных обязательств не должен будет выходить за рамки 50-500 тыс. рублей, аналогичный лимит устанавливается и для долгов перед бюджетом.

