Серебро «отвяжется» от золота

Рано утром во вторник, 7 сентября, цена декабрьских фьючерсов на золото снижалась на 0,47%, до 1825,15 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,29%, до 24,73 доллара за унцию, в целом повторяя динамику желтого металла. Но не стоит забывать, что на прошлой неделе серебро выросло в цене на 2,91%, до 24,72 доллара, тогда как золото — всего на 0,54%, показав самые медленные темпы роста среди всех торговавшихся металлов.

Поэтому говорить о тотальной зависимости цен на серебро от стоимости золота было бы некорректно, тем более что практически все эксперты уверены в хороших перспективах этого драгметалла. Так, по оценкам Silver Institute, серебро будет выигрышно выглядеть в ближайшие годы из-за промышленного спроса, особенно связанного с «зелеными» технологиями и 5G. В частности, спрос на серебро в фотоэлектрических элементах быстро растет по мере того, как страны переходят на возобновляемые источники энергии. На этом фоне вполне возможно и уверенное повышение стоимости унции серебра.

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Внутренние запасы против высоких цен

Повышательный тренд доминирует на рынке серебра с апреля 2020 года, отмечает аналитик товарных рынков компании «Открытие Брокер» Оксана Лукичева. Так, цены за унцию выросли с 14,3 долл. в марте 2020 года почти до 29 долл. в августе, после чего наблюдается затяжная консолидация рынка в широком диапазоне 22,5-28,5 долл./унция. В последние месяцы сползание цен к нижней границе диапазона усилилось, и сейчас унция серебра торгуется около 24-25 долларов.

Динамика цен на серебро в основном зависит от динамики цен на золото, признает эксперт, но на металл воздействуют и собственные фундаментальные факторы, отражающие спрос и предложение. Именно поэтому в последние месяцы рынок серебра показывает несколько худшую динамику относительно рынка золота. Этот факт подтверждается отношением цен на золото к ценам на серебро, достигшим во второй половине августа максимального значения с декабря 2020 года — 77,34 при среднемноголетнем показателе 68,8.

Баланс цен на рынке серебра сегодня поддерживается, с одной стороны, усиливающимися инфляционными ожиданиями и ростом цен на золото, а также мягкой политикой регуляторов, в первую очередь, ФРС США, отмечает Лукичева. С другой стороны, промышленное потребление серебра, составляющее около 50% от его общего потребления, в последние кварталы стагнирует на фоне замедления экономик под влиянием распространения COVID-19-Delta. Кроме того, доступность предложения серебра также ограничивает возможности роста цен на металл.

Импорт металла в Индию, являющуюся его крупнейшим потребителем, находится на исторических минимумах, сокращаясь со второй половины 2020 года. С августа 2020 года по август нынешнего импорт серебра в Индию в среднем составлял около 17 тонн в месяц — против 500 тонн в месяц в 2019 году. Такое падение привело к почти постоянному дисконту на внутреннем рынке серебра Причиной тому стало снижение спроса не только в сфере промышленного потребления, но и на ювелирные изделия в сельской местности. Высокие цены предшествовавшего периода способствовали росту вторичной переработки металла из огромных накопленных в стране запасов (около 19 тыс. тонн), что снизило импортный спрос и оказало давление на мировые цены.

Китай с февраля текущего года является постоянным экспортером металла на мировой рынок, освобождаясь от накопленных в стране запасов, продолжает Оксана Лукичева. Страна стала нетто-экспортером, поставив на мировой рынок за семь месяцев 2021 года 778 тонн металла против 807 тонн за тот же период 2020 года. Высокие цены способствовали расширению предложения серебра, а резкий рост экспорта из Китая в феврале-марте 2021 года почти до 200 тонн в месяц сбили выросшие почти до 30 долл./унция цены до более приемлемого текущего уровня.

Производственные перспективы сулят серебру поддержку

Сложившаяся ситуация показывает, что несмотря на сократившееся в 2020 году под влиянием локдаунов производство, запасов металла и его текущего предложения достаточно для удовлетворения спроса. Однако снизившиеся от максимальных значений цены на серебро уже начали способствовать возвращению инвесторов в металл как на бирже, так и в физическом варианте.

Промышленная активность потребителей серебра довольно резко возобновилась после падения в минувшем году: по оценке Metals Focus, в нынешнем рост промышленного потребления серебра продолжится и составит 8% г/г. Причиной тому выступит заметное улучшение в нескольких секторах, одним из которых является производство фотоэлектрических систем (солнечных панелей). Наметившийся энергетический переход к более чистым способам получения энергии будет поддерживать спрос на металл на протяжении длительного времени, поэтому значительного падения цен на серебро в среднесрочной перспективе не ожидается. Напротив, тренд на электрификацию транспорта, развертывание инфраструктуры 5G и увеличение доли потребления электроэнергии в общем энергетическом балансе эти цены поддерживать и в длительной перспективе.

В результате стабильного роста промышленного и инвестиционного потребления, цены на белый металл в ближайший год могут оставаться в диапазоне консолидации 23-30 долл./унция, предполагает Оксана Лукичева. Риск падения рынка ниже 23 долл./унция существует разве что в связи с возможностью резкого сворачивания стимулирующих мер центральных банков, но вероятность этого, в общем, невелика. Важно помнить, добавляет эксперт, что серебро демонстрирует достаточно высокую волатильность и более низкий уровень цен, что представляет интерес для инвесторов.

Серебро относится в большей степени к производственным металлам, чем к драгоценным, соглашается с коллегой главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Причём, применяется оно по большей части в самых передовых технологиях, и благодаря своим техническим свойствам активно используется, в том числе в солнечных батареях, электромобилях. Поэтому спрос и цена на серебро напрямую зависят от состояния деловой активности в мире. А она, в свою очередь, существенным образом обусловлена сейчас динамикой распространения штамма «дельта» и перспективами стимулирующей политики ФРС США.

Все это предопределило направленность котировок серебра в начале текущей недели, говорит эксперт. После слабого отчёта по занятости в США, вышедшего в пятницу, снизилась вероятность сворачивания денежной «накачки» со стороны ФРС. Доллар на мировом рынке пошел вниз. Это принесло серебру положительное закрытие предыдущей недели с повышением цены к сильному техническому и психологическому уровню в 25 долларов за унцию. Однако в понедельник и вторник импульс в отсутствие новых драйверов исчерпал себя. Доллар скорректировался вверх, и усиление котировок металлов приостановилось.

Сейчас цена серебра находится в хрупком равновесии, которое, вероятно, сохранится до конца недели. Судя по настрою, рынок пребывает в неопределённости, демонстрируя боковую направленность динамики цен без явного движения вверх или вниз. Важных событий или выхода статистики, способных сильно воздействовать на рынок, не ожидается. Возможно поэтому, предполагает Гойхман, цена серебра сохранится до конца недели в небольшом диапазоне 23,8-25,1 доллара.

Но среднесрочные перспективы у серебра неплохие, уверен эксперт. Котировки летом заметно снизились (с 29 до 21 долл.) из-за рисков, связанных с распространением нового штамма вируса, поэтому цены стали привлекательными для инвесторов. По мере преодоления пандемии, в предстоящие месяцы вероятно увеличение котировок из-за роста физического спроса на металл. От рубежей 24-24,5 долл. уже будет смысл рассматривать покупки. Первоначальный потенциал движения серебра — к 26-27 долл. А в случае преодоления этих рубежей котировки способны вновь подняться к 28—29 долларам.