США продлили сроки расследования о нерыночности экономики России

Мининстерствро торговли США продлило на 3 дня до 10 сентября сбор комментариев от заинтересованных сторон в рамках проводимого расследования на предмет соответствия экономики России рыночному статусу, сообщает «Интерфакс со ссылкой на официальное издание американского правительства Federal Register.

«2 сентября 2021 года мы получили второй запрос на продление срока комментариев. В ответ на этот запрос мы продлили срок подачи комментариев на три дополнительных дня. Пересмотренный срок подачи комментариев - 10 сентября 2021 г.», – говорится в сообщении.

Первоначально крайним сроком подачи комментариев в рамках этого расследования было 30 августа, затем Минторгом США было принято решение (по поступившему запросу) продлить его на 8 дней - до 7 сентября, теперь срок продлевается еще на 3 дня (согласно еще одному запросу) – до 10 сентября.

16 августа «Эксперт» сообщал, что США начато расследование о соответствии экономики России рыночному статусу. Ранее ряд американских компаний обратился в министерство с требованием изучить возможность введения пошлин на российские поставки нитрата аммония.

«В рамках расследования справедливой стоимости нитрата аммония, поставляемого из Российской Федерации, мы обнаружили, что заявитель предоставил достаточные доказательства для министерства торговли, чтобы рассмотреть вопрос о том, следует ли продолжать рассматривать Россию как страну с рыночной экономикой для целей закона об антидемпинговых пошлинах», – говорится в заявлении министерства торговли США. Кроме того, в заявлении говорится, что заинтересованные стороны могут прислать свои комментарии до 30 августа 2021 года.

В законе США о тарифах 1930 года, зафиксированы шесть критериев, соответствие которым дает возможность признать экономику Рыночной. В частности: 1) степень конвертируемости валюты иностранного государства в валюту других стран; 2) степень, в которой ставки заработной платы в иностранной стране определяются путем свободных переговоров между работниками и менеджментом; 3) степень, в которой совместные предприятия или другие инвестиции фирм других зарубежных стран разрешены в иностранной стране; 4) степень государственной собственности или контроля над средствами производства; 5) степень государственного контроля за распределением ресурсов и за решениями предприятий о ценах на продукцию и объемах выпуска; 6) другие соответствующие факторы, которые уполномоченный орган сочтет необходимыми.

Отсутствие у страны статуса рыночной экономики облегчает американским регулирующим органам возможность введения антидемпинговых пошлин на экспорт ее продукции в США.

1 апреля 2002 года США присвоили России статус страны с рыночной экономикой.