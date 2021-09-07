США сохранили канал коммуникации с «Талибаном»

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что его Госдеп сохранил канал коммуникаций с лидерами движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) несмотря на закрытие посольства США в Кабуле, сообщает «Голос Америки» (СМИ внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов).

«Мы ведем большую дипломатическую работу в этом направлении, в режиме реального времени. Совсем недавно мы также общались с талибами на эту тему. Они сказали, что позволят людям с документами для выезда беспрепятственно уехать. Мы заставим выполнить обещанное... Международное сообщество следит за тем, как Талибан выполнит свои обязательства», – сказал глава внешнеполитического ведомства США во время визита в Катар.

Блинкен заявил, что США ведут переговоры с талибами о беспрепятственном выезде из Афганистана всех оставшихся там американцев.

30 августа глава Центрального командования США генерал Кеннет Франклин Маккензи заявил о завершении вывода американских войск из Афганистана. Подводя итоги 20-летней военной компании, Маккензи заявил, что США потеряли в Афганистане убитыми 2448 военнослужащих, а 20 722 были ранены.