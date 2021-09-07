«Талибан» объявил состав нового правительства Афганистана

Представитель движения Талибан (признано в России террористическим и запрещено) Забихулла Муджахид заявил, что новое правительство Афганистана возглавит мулла Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителем будет сооснователь движения «Талибан» мулла Абдул Гани Барадар, сообщает «Интерфакс». Он добавил, что мулла Мохаммад Якуб получит должность министра обороны. Ожидается, в ближайшее время будет обнародован полный состав правительства талибов.

«Мулла Сираджуддин Хаккани назначен министром внутренних дел, Амир Хан Моттаки – министром иностранных дел, мулла Хидаятулла Бадри – министром финансов, мулла Хайрулла Хайрхва – министром информации и культуры», – сообщил в твиттере представитель «Талибана» Мухаммад Наим.

24 августа «Эксперт» сообщал, что движение «Талибан» намерено сформировать совет из 12 человек для управления Афганистаном. По словам собеседников издания, в состав совета войдут некоторые «уступчивые члены бывшего правительства», чтобы новая администрация выглядела «приемлемой для международного сообщества».

30 августа глава Центрального командования США генерал Кеннет Франклин Маккензи заявил о завершении вывода американских войск из Афганистана. Подводя итоги 20-летней военной компании, Маккензи заявил, что США потеряли в Афганистане убитыми 2448 военнослужащих, а 20 722 были ранены.