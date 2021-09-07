Талибы вводят в Афганистане законы шариата

Лидер движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) Хайбатулла Ахундзада заявил, что в Афганистане будут действовать законы шариата, сообщает «РИА Новости».

«В будущем все вопросы управления и жизни в Афганистане будут регулироваться законами святого шариата. Мы хотим сильных и здоровых отношений с нашими соседями и другими странами, основанными на уважении и взаимодействии. Наши отношения с этими странами будут основаны на интересах и выгодах Афганистана. Мы привержены всем международным законам и соглашениям, резолюциям и обязательствам, которые не противоречат исламским законам и национальным ценностям», – говорится в заявлении Ахундзады.

Ранее «Эксперт» сообщал, что представитель движения Талибан Забихулла Муджахид заявил, что новое правительство Афганистана возглавит мулла Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителем будет сооснователь движения «Талибан» мулла Абдул Гани Барадар. Он добавил, что мулла Мохаммад Якуб получит должность министра обороны. Ожидается, в ближайшее время будет обнародован полный состав правительства талибов.

«Мулла Сираджуддин Хаккани назначен министром внутренних дел, Амир Хан Моттаки – министром иностранных дел, мулла Хидаятулла Бадри – министром финансов, мулла Хайрулла Хайрхва – министром информации и культуры», – сообщил в твиттере представитель «Талибана» Мухаммад Наим.