Циан и Делимобиль планируют привлечь по 350 млн долларов в ходе IPO в Нью-Йорке

Каршеринговая компания «Делимобиль» и сервис по поиску недвижимости «Циан» планируют провести первичное публичное размещение акций (IPO) в Нью-Йорке осенью этого года. Каждая компания надеется привлечь около 350 млн долларов. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники на финансовом рынке.
По информации СМИ, «Делимобиль» готовится к размещению акций на биржах Москвы и Нью-Йорка (NYSE). В качестве инвестиционных банков могут выступить ВТБ, Ситибанк, Банк Америки, Ренессанс Капитал, Сбербанк, а также швейцарский банк USB.
Что касается «Циана», источники назвали вероятным вариант с размещением только на бирже Nasdaq – Нью-Йоркской бирже, второй в мире по капитализации рынка после NYSE. Точные банки-организаторы не называются.
Также во вторник в Wall Street Journal сообщили о том, что в ближайшие месяцы на Нью-Йоркской фондовой бирже ожидается проведение IPO продуктовой сетью «ВкусВилл». По данным СМИ, компания может быть оценена в 3-5 млрд долларов. Как и в случае с «Делимобилем», планируется вторичный листинг на Московской бирже.
Ранее швейцарский USB прогнозировал, российские компании проведут в этом году IPO суммарно минимум на 10 млрд долларов.
Информация о том, что «Делимобиль» и «ВкусВилл» собираются провести публичное размещение акций в Нью-Йорке, стало известно в 2019 году. О возможности размещения акций «Циан» на бирже США стало известно только в январе этого года.
Среди российских компаний, которые провели IPO за рубежом, Яндекс, HeadHunter и Mail.ru Group.