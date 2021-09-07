Циан и Делимобиль планируют привлечь по 350 млн долларов в ходе IPO в Нью-Йорке

Каршеринговая компания «Делимобиль» и сервис по поиску недвижимости «Циан» планируют провести первичное публичное размещение акций (IPO) в Нью-Йорке осенью этого года. Каждая компания надеется привлечь около 350 млн долларов. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники на финансовом рынке.

По информации СМИ, «Делимобиль» готовится к размещению акций на биржах Москвы и Нью-Йорка (NYSE). В качестве инвестиционных банков могут выступить ВТБ, Ситибанк, Банк Америки, Ренессанс Капитал, Сбербанк, а также швейцарский банк USB.