В Китае зарегистрирована Пекинская фондовая биржа

Власти Китая официально зарегистрировали Пекинскую фондовую биржу (Beijing Stock Exchange) с уставным капиталом 1 млрд юаней ($155,34 млн), передает агентство Xinhua. Регистрация была проведена сразу после объявления о создании новой фондовой биржи председателем КНР Си Цзиньпином. Акционерная компания получила весь свой уставной капитал от общегосударственной системы National Equities Exchange and Quotation (NEEQ), по адресу которой была зарегистрирована новая торговая площадка.

«Зарегистрированный капитал поступил от компании с ограниченной ответственностью при китайской общегосударственной системе по продаже акций малых и средних предприятий NEEQ», — говорится в сообщении агентства.

По заявлению главы КНР Си Цзиньпин, новая площадка должна стать доминирующей для малых и средних предприятий. В своем видеообращении китайский лидер заверил, что в стране будут и дальше поддерживать инновационное развитие малых и средних предприятий. Он также анонсировал продолжение реформ внебиржевого рынка ценных бумаг.

Уточняется, что биржа стала четвертой подобной фондовой площадкой в Китае, - еще три расположены в Шанхае, Шэньчжэне и Гонконге.