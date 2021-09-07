В Киеве заявили о «грубом намеке» «Газпрома» в адрес Европы

Украина выступила с очередным обвинительным заявлением в адрес российского «Газпрома», обвинив корпорацию в нежелании использовать мощности украинской газотранспортной системы (ГТС) для дополнительных поставок газа в Европу, передает Eadaily.com.

Генеральный директор оператора ГТС Сергей Макогон заявил на странице Facebook, что поведение «Газпрома» особенно возмутительно на фоне рекордно высокой цены на газ в странах Евросоюза при недостаточно заполненных подземных хранилищах топлива в ЕС.

При этом «Газпром» не стал бронировать на сентябрь дополнительные транзитные мощности в объеме 15 миллионов кубометров газа в сутки, что неизбежно приведет к снижению транзитных мощностей по территории Украины со 124 миллионов кубометров в сутки до 109 миллионов, сказал топ-менеджер. Он в очередной раз заверил, что Киев продолжает соблюдать интересы европейских потребителей, и оператор ГТС Украины постоянно предлагая дополнительные транзитные мощности в объеме 63,7 миллионов кубометров в сутки. В свою очередь, российская компания «Газпром» ни разу не проявила заинтересованности в увеличении поставок газа в Евросоюз, что, по мнению Макагона, напрямую связано с окончанием строительства трубопровода «Северный поток-2,

"На самом деле Газпром грубо намекает, что увеличение поставок в ЕС возможно только через Северный поток-2", - написал Макагон в Facebook.

Ранее сообщалось, что «Газпром» в понедельник в два раза снизил прокачку газа по газопроводу «Ямал – Европа» (соединяющему Россию, Белоруссию, Польшу и Германию) по сравнению с показателем днем ранее. Это следует из данных По данным европейского газотранспортного оператора Gascade, экспорт газа по «Ямал – Европе» снизилась с 3 млн кубометров в час до 1,46 млн кубометров в час.

