В Кремле оценили идею Кудрина о сокращении госсектора экономики

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга для журналистов прокомментировал идею глав Счётной палаты Алексея Кудрина о необходимости сокращения госсектора российской экономики.

По мнению представителя Кремля, точка зрения Кудрина безусловна очень важна, но есть и другие мнения, передаёт РИА Новости.

«Вы знаете, что Кудрин обладает огромным опытом, великолепными экспертными знаниями, – подчеркнул пресс-секретарь президента России. – Это человек, который на протяжении не одного года оставался лучшим министром финансов в мире, поэтому, конечно, его точка зрения важна. Вместе с тем, есть и другие экспертные точки зрения».

Ранее сообщалось, что глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что во время кризиса 2008-2009 годов большинство стран мира нарастили участие государства в экономике, что снижает общую эффективность экономики.

При этом он считает, что участие государства в экономике уже сыграло свою стабилизирующую роль, и настало время сократить долю госучастие в экономике России. Как отметил Кудрин, госсектор может временами играть важную и положительную роль, но ему пора начать сокращаться. «Особого пути» в данной ситуации нет — госкомпании редко становятся экономическими и инновационными драйверами.

Между тем, по словам Кудрина, в российской десятке крупнейших компаний только четыре — частных. Большинство отечественных компаний с госучастием менее пластичны в плане управления: они сильно зависят от бюрократической машины, в состав их советов директоров зачастую входят чиновники. Причём, как показала проверка Счётной палаты, среди них есть настоящие «мультиуправленцы», представляющие интересы государства одновременно в 20 и более компаниях. А это негативно сказывается на скорости принятия решений, на постановке прорывных, меняющих вектор движения целей.