В России появился прибор, выявляющий COVID за 27 минут

Прибор, выявляющий с высокой точностью за 27 минут наличие коронавируса у человека, разработан российскими специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), рассказала в беседе с агентством РИА Новости начальник Управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства, доктор медицинских наук Дарья Крючко.

«Сейчас в одном из учреждений агентства, а именно в Институте физико-химической медицины ФМБА России, разработан прибор для определения наличия антигена вируса», - сообщает Крючко. Она пояснила, что в основе разработки лежит метод изотермической амплификации, который позволяет за 27 минут и с высокой точностью определяет наличие антигена. Медик отметила, что прибор при определенной доработке способен будет выявлять и другие антигены.

Ранее ФМБА зарегистрировало новую тест-систему, позволяющую выявлять наиболее значимые генетические линии вируса COVID всего за два часа. Набор «АмплиТест SARS-CoV-2 VOC v.2» для выявления генетических маркеров вируса был зарегистрирован 21 июля текущего года. В настоящее время набор готовится к серийному выпуску. По мнению сотрудников агентства, изделие появилось вовремя, поскольку в России за последние месяцы быстро распространяются новые штаммы коронавируса.

