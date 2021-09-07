В Счетной палате назвали изношенным коммунальное хозяйство РФ на 60%

Российская коммунальная инфраструктура изношена на 60%, рассказала в ходе Восточного экономического форума аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. Ранее глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин отмечал, что система ЖКХ в России на 60-70% нуждается в реформировании.

«Системы коммунального хозяйства, особенно в небольших городах, уже сильно изношены: в среднем по России износ составляет 60%», - цитирует ТАСС Трунову. Она считает, что стоимость вложений в данный сектор должна строится с учетом новейших цифровых технологий, а также организационно-технологических изменений.

Аудитор отметила, что ситуация в коммунальном хозяйстве не столь «срочная как в промышленности, но лучше действовать на опережение», однако для решения данного вопроса необходимо подключать, как местные власти, так и федеральный центр.

«При строительстве нового жилья нужно обязательно закладывать энергоэффективность, чтобы параметры этого жилья соответствовали всем современным требованиям», - заключила Трунова.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Ранее российский президент Владимир Путин дал поручение кабмину, начиная с 2022 года, выделить 150 млрд руб. на строительство и модернизацию коммунальной инфраструктуры в регионах. Глава страны просил отдельно обратить внимание на строительство современных очистных сооружений, в том числе на побережье Черного моря.

