В США назвали «ахиллесову пяту» своих авианосцев

На фоне возрастающих военных возможностей США и Китая малый боевой радиус палубных истребителей F-18 Super Hornet, который резко снизил эффективность американских авианосцев, не может не вызывать беспокойство, пишет MilitaryWatch. Автор уверен, что с такими показателями можно было чувствовать свое преимущество только после окончания холодной войны, а сегодня это тревожный сигнал для США.

Истребитель Boeing F-18, который должен был стать единым палубным истребителем ВМС США, пришел на смену ударному A-6 Intruder и дальнему перехватчику F-14 Tomcat в 2001 году.

Таким образом ВМС США планировали снизить расходы на содержание корабельной авиации. При этом F-18 был снабжен модификацией для радиоэлектронной борьбы - E/A Growler.

Но со временем стало понятно, что «переход с Tomcat на Super Hornet снизил зону влияния авиакрыла на ошеломляющие 77 %», - пишет автор статьи. Он уверен, что это было приемлемо в годы холодной войны, когда у США не было реальных противников, а F-14 требовал огромных расходов на свое содержание.

Однако сейчас Китай, Россия и Северная Корея создали новые классы дальнобойных противокорабельных ракет, что держит в тонусе авианосные ударные группы, говорится в материале. А это значит, что Соединенным Штатам следует до появления нового палубного истребителя хорошо подумать, прежде чем ввязываться в морской конфликт с серьезным противником. Планы увеличения дальности Super Hornet за счет установки дополнительных баков успехом не увенчались, резюмирует автор.

