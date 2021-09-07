«Почта России»: не послать ли к вам гонца?

Как заявил заместитель гендиректора компании по электронной коммерции Алексей Скатин, «Почта России» активно готовится к эксперименту по продаже российского вина через интернет. В рамках тестирования онлайн-продаж компания станет единственным оператором специализированного сайта. О начала эксперимента в Москве, Московской области и Мордовии ранее сообщил Минфин.

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Сроки проведения эксперимента определит правительство; оно также сможет принять решение о расширении территории, на которой будет осуществляться доставка вина. Другие детали эксперимента пока неизвестны.

«О деталях мы сообщим позже. Но мы будем находиться строго в рамках законодательства, в соответствии со всеми временными ограничениями, которые сейчас существуют», — сказал Алексей Скатин, отвечая на вопрос о том, можно ли будет приобрести вино ночью, или только в часы, разрешенные российским законодательством. Что же касается доставки, то предполагается, что для этих целей будут задействованы как сеть отделений, так и курьеры.

Скатин добавил, что «Почта России» сейчас активно работает с органами исполнительной власти над проектом закона о проведении эксперимента. Компания планирует завершить эту работу в ближайшее время, чтобы Госдума смогла принять законопроект в осеннюю сессию.

Вино как новый формат почтовых отправлений

То, что «Почта России» получит возможность торговать алкоголем, безусловно, хорошо для нее, как для экономической структуры, считает кандидат экономических наук, руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян. Для потребителей это тоже неплохо — в плане развития сервисной составляющей. Эксперт полагает, что не будет возникать и проблем с фальсификатом, потому что поставлять товар будет структура, которая дорожит своей репутацией.

Торговля алкоголем — возможность поправить материальное положение почтовой компании, говорит Григорян. Он напоминает, что уже много лет эта структура является убыточной и нуждается в реформировании. В такой ситуации расширение ассортимента за счет алкогольной продукции — очевидный шаг к экономической реанимации. Важно и то, что ассортимент предлагаемой алкогольной продукции будет ограничен винами российского производства — это еще один способ популяризировать российские товары. И если пилотный проект хорошо себя покажет, практику такой торговли можно будет распространить на всю Россию.

Сейчас многие бизнес-структуры пытаются создавать свои экосистемы, напоминает Григорян. Яркий тому пример — Сбер, который давно уже не просто банк: помимо финансовых услуг структура предоставляет возможность заказать еду, билеты, доставку посылок, курьерские услуги и многое другое. Возможно, предполагает эксперт, для «Почты России» после создания собственного банка это следующий шаг к созданию собственной экосистемы, которая, помимо почтовых отправлений, будет решать множество других задач. Это было бы более чем разумно в посткризисный период, когда бизнес особенно нуждается в модернизации и реанимации.

«Жить, как прежде, мы уже никогда не будем, — убежден Григорян. — Пандемия останется с нами надолго, а это значит, что надо пересматривать форматы. В нынешних условиях бизнес должен делать ставку на онлайн — это совершенно верное и оправданное решение. Хочется верить, что самый сложный период для мировой и российской экономики уже позади. Но давайте не забывать, что кризис — это ведь и возможность развития новых проектов и совершенно неожиданных форматов. Это как раз то, что мы можем сейчас наблюдать».

Хорошо будет там, где нет конкурентов

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова тоже считает, что вопрос легализации продажи алкоголя через интернет назрел уже давно. Теоретически, купить алкоголь в интернете официально сейчас нельзя. Это, по мнению Гусятниковой, выглядит довольно глупо и непонятно для рядового потребителя: можно, к примеру, заказать продукты к праздничному столу, а за вином все равно придется идти в магазин.

Безусловно, говорит юрист, существуют способы обойти закон. Допустим, покупаешь в интернете брелок, а к нему «в подарок» привозят бутылку вина. Но по факту это большая проблема, потому что человек покупает неизвестно у кого неизвестно что. Так продается огромное количество фальсификата, и в случае возникновения каких-либо проблем потребитель не может заявить о своих правах: он ведь покупал не алкоголь, а брелок, которым нельзя отравиться. То есть, потребитель на законодательном уровне лишен возможности купить качественный товар в хорошем магазине удобным ему способом.

Разрешение «Почте России» на онлайн-торговлю вином — серьезный шаг к устранению этой проблемы, уверена Гусятникова. Она полагает, что хотя пока продаваться будет только вино отечественного производства и только в трех регионах, продукция будет востребована и проект получит развитие, распространив действие на всю страну. Особенно это актуально в период пандемии, когда людям советуют не бывать в общественных местах (и в том числе в магазинах) без необходимости, считает юрист.

Пандемия действительно помогала сломить устоявшееся мнение о том, что для крупных компаний работа на удаленке неприемлема — сейчас уже очевидно, что это совсем не так, говорит управляющий активами Андрей Зенин. По его мнению, уход в онлайн огромного количества производителей и продавцов товаров и услуг — главный тренд современности. И в этой ситуации «Почта России» находится в выгодном положении: если она сумеет вписаться в тренд онлайн-обслуживания в качестве оператора по доставке, то сможет существенно увеличить свою капитализацию.

Однако, ограничение ассортимента только российским вином вряд ли даст компании возможность делать большие продажи, полагает эксперт. Онлайн-торговля привлекает потребителя неограниченным выбором, а здесь такого пока нет. Теоретически, стать логистическим посредником «Почта России» может не только для вина, но и для других товаров — например, продуктов, одежды, бытовой техники. И если ей удастся предложить клиентам уровень сервиса, соответствующий требованиям современной онлайн-торговли, то перед компанией действительно открываются большие перспективы, уверен Зенин. Все платформы, связывающие покупателей и поставщиков, зарабатывают очень хорошо, а их капитализация довольно быстро увеличивается в разы.

Вместе с тем у эксперта нет уверенности, что такая неповоротливая система, как «Почта России», в полной мере сможет использовать открывшиеся перед ней возможности. Сильной стороной «Почты» может быть ее представленность в отдаленных регионах, но там, где уже существует развитая электронная торговля со своими игроками, конкурировать ей будет очень сложно, считает Зенин.