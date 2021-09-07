Еврокомиссия подала в суд на Польшу

Европейская комиссия (высший исполнительный орган ЕС) подала иск против Польши в Европейский суд юстиции с требованием уплаты Варшавой ежедневных штрафов до тех пор, пока в этой стране не будут устранены нормы закона, нарушающие независимость судебной системы, сообщает ТАСС.

«Еврокомиссия приняла решение обратиться в Европейский суд юстиции с требованием наложить финансовые штрафы на Польшу, чтобы добиться выполнения [Варшавой] решения [Европейского] суда [юстиции], касающегося работы дисциплинарной палаты польского Верховного суда, и приостановки действия польских законов, влияющих на независимость судебной системы. Еврокомиссия просит суд наложить ежедневные штрафы на Польшу до тех пор, пока все эти решения суда не будут выполнены в полном объеме», – говорится в опубликованном во вторник заявлении Еврокомиссии.

Размер ежедневного штрафа, который должна будет платить Варшава, определит суд.

«Решение Еврокомиссии связано с действиями польских властей, которые продолжают подрывать независимость польской судебной системы», - заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Адальберт Янс.

Европейский суд в 2020 году обязал Польшу приостановить применение положений о Дисциплинарной палате Верховного суда, назначенной для проведения разбирательств, касающихся дисциплинарных взысканий в отношении судей, прокуроров и представителей других юридических профессий. Брюссель считает, что действия польских властей создают условия для политического давления на судебную систему.

7 ноября 2018 года «Эксперт» сообщал, что президент Европейского совета, польский политик Дональд Туск заявил, что Польша близка к Polexit (выходу из ЕС) из-за противоречий с Брюсселем.

Как считает Туск, Polexit может произойти «случайно» из-за поведения лидера правящей партии Польши Ярослава Качиньского, который «балансирует на грани и может спровоцировать выход страны из ЕС простейшей ошибкой».



«Я опасаюсь, что желание Европы удержать Польшу любой ценой может быть меньше, чем в случае с Великобританией. Так что ситуация, на мой взгляд, очень и очень серьезная», — считает Туск.

Вопрос о выходе Польши из ЕС обсуждался уже давно и был вызван критикой внутренних реформ, проводимых Варшавой.

Отмечается, что особенно Еврокомиссия недовольна решением правящей польской партии «Право и справедливость» модернизировать судебную систему. В ЕК уверены, что принятые в Польше законы нарушают принципы верховенства права, предоставляя правящей элите контроль над судебной системой.

При этом в конце минувшего года ЕК начал процедуру лишения Варшавы права голоса в Совете Евросоюза, предоставив Варшаве месяц на приведение судебной реформы в соответствие с требованиями ЕС. Помимо этого Брюссель недоволен политикой Польши в области приема мигрантов, а точнее отказом Туска поддерживать решение ЕС в этой области.