Захарова рассказала о «мягкой вербовке» россиян западными посольствами

Россияне, работавшие на иностранные посольства в России, подвергались «мягкой, плавной вербовке», сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Она добавила, что работа граждан РФ в дипмиссиях была увязана с получением ими гражданства или вида на жительства той страны, на чью дипмиссию они работали.

«При приеме на работу, например, в американское посольство, это часто увязывается, я имею в виду сам факт найма на работу, с получением гражданства и вида на жительство. Там существует целая программа», - сообщает Захарова. Она считает, что правильней предупредить граждан о том, что при приеме на работу «осуществляется конвертация российского гражданина в нероссийского».

«Можно сказать такая мягкая, плавная вербовка происходила», - сказала Захарова.

Представитель МИД добавила, что россияне, которых нанимали иностранные посольства, являлись сотрудниками этих дипмиссий, а также работали на правительства соответствующих западных стран.

«Они являлись сотрудниками посольства. Они работали на правительства США, ФРГ, Испании, Франции и дальше по списку. Это была их работа», - добавляет Захарова. Она уточняет, что речь идет о «серьезной работе за немаленькие деньги», а не только о присутствии на торжественных приемах или выполнении мелких поручений.

