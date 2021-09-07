Запрос на реструктуризацию кредитов снизился до минимума

С 20 марта 2020 года по 25 августа 2021-го российские банки зарегистрировали 3,842 млн обращений заемщиков, касающихся изменений условий кредитного договора. С 29 июля по 25 августа текущего года за ректруктуризацией кредитов обратились 56,6 тыс. граждан и организаций, что является минимальным показателем за месяц с начала реструктуризации. По сравнению с данными за июль, количество заявок снизилось на 45,4%, сообщается на сайте ЦБ.

«Одобрено 2,251 млн заявлений, или 59,2% от рассмотренных. Отказы получены в 1,552 млн случаев. Банками проведена реструктуризация 2,1 млн кредитных договоров на сумму 987,7 млрд рублей», — говорится в отчете регулятора.

По данным ЦБ, 49,7 тысяч обращений касались предоставления ипотечных каникул. За весь период мониторинга их одобрили 19 тысячам россиян на сумму в 49 млрд рублей. Отказы получили почти столько же (18,6 тыс.), в основном из‑за непризнания нахождения заявителя в трудной жизненной ситуации или превышения максимального размера кредита.

С 20 марта 2020 года по 25 августа 2021 года в банки за изменением условий кредитных договоров (реструктуризации) малые и средние предприниматели обратились 211,3 тыс. раз. В августе число обращений выросло на 2% (4,2 тыс. против 4,3 тыс. в июле 2021 года).

В целом субъектам МСП реструктуризировали 103,6 тыс. кредитов. В августе было проведено порядка 1,1 тыс. реструктуризаций, по сравнению с предыдущим месяцем их объем снизился почти вдвое, с 8,2 млрд рублей в июле до 4,8 млрд рублей в августе.

«По данным шести банков, формирующих более 60% суммарного портфеля кредитов субъектов МСП, за период с 20 марта 2020 года по 25 августа 2021 года половина от общего количества реструктурированных кредитов пришлась на предприятия оптовой и розничной торговли», — отметили в ЦБ.

Наибольший объем ссудной задолженности пришелся на кредиты предприятий, занимающихся операциями с недвижимым имуществом (45,8% общего объема проведенных реструктуризаций), на втором месте – предприятия оптовой и розничной торговли (17%), на третьем – гостиничный бизнес и предприятия общественного питания (7,5%), подчеркивается в отчете регулятора.

Рекомендации Банка России о реструктуризации кредитов граждан и представителей малого и среднего бизнеса, столкнувшихся с ухудшением финансового положения из-за пандемии коронавируса, действуют с 20 марта 2020 года до 1 октября 2021 года.

Как писал Expert.ru, рефинансирование и реструктуризация кредитов, отказ от дополнительных платных услуг, выбор самого выгодного предложения на рынке, а также взаимодействие с кредитным брокером помогут сократить выплаты по кредитам. Об этом рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова. Она также посоветовала серьезно отнестись к выбору банка и предложений по кредитам и прежде, чем подписывать договор сравнить между собой условия нескольких кредитных организаций. Желательно остановить свой выбор на банке, который предоставляет возможности получения индивидуальной схемы выплат.

