87% предпринимателей планируют инвестировать в свой бизнес в 2022 году

Несмотря на это, малый бизнес смотрит в будущее с оптимизмом — около 90% предпринимателей полагают, что к концу 2021 года объём продаж будет сопоставим или превысит показатели 2020 года. Для этого компании планируют инвестировать деньги в развитие бизнеса, плотнее работать с маркетплейсами и расширять ассортимент. К таким выводам пришли аналитики AliExpress Россия и сообщества предпринимателей MPGO в ходе исследования «Индекс предпринимательского оптимизма», которое будет представлено на ежегодной онлайн-конференции AliExpress Россия AERO (AliExpress Russia Overview).

Как себя чувствуют продавцы маркетплейсов в 2021 году

По сравнению с 2020 годом у большей части предприятий малого и среднего бизнеса показатели улучшились (52%) или остались на прежнем уровне (28%).

Ситуацию с бизнесом производители и дистрибьюторы товаров характеризуют почти одинаково. 9% компаний считают, что в 2021 году она была самой благоприятной за всю историю их бизнеса. 15% признаются, что сложнее им ещё никогда не было. Каждый третий (31%) уверен, что бывало и хуже. Но абсолютное большинство предприятий (45%) — это молодой бизнес, которому пока не с чем сравнивать. Среди производителей товаров таких молодых предприятий 41%, а среди тех, кто занимается перепродажей, — 51%.

Уровень предпринимательского оптимизма довольно высок: 56% ожидают, что к концу года показатели превысят результаты 2020 года, 33% считают, что они будут сопоставимы. И лишь 11% уверены, что год закончится хуже. При этом степень оптимизма не зависит от сферы деятельности — позитивный прогноз продаж до конца 2021 года дают 56% производителей и 58% тех, кто занимается перепродажей товара.

Самая большая доля оптимистов среди самозанятых — 61% от общего числа респондентов с этой формой организации. Среди ИП — 56%, среди юридических лиц — 52%. А вот самые настороженные прогнозы дают именно юрлица — среди них 15% настроены пессимистично относительно результатов 2021 года (у самозанятых этот показатель равен 7%, у ИП — 11%).

Прогноз продаж к концу 2021 года (по оценке продавцов)

Оптимистичный (показатели превысят результаты 2020 года) — 56%

Сдержанный (показатели будут сопоставимы с 2020-м) — 33%

Пессимистичный (показатели не дотянут до 2020-го) — 11%

Планы малого бизнеса на 2022 год

В 2022 год малый бизнес смотрит с осторожностью: 16% респондентов рассчитывают на быстрый рост, 42% уверены, что бизнес будет расти постепенно, 31% считает, что ситуация может ухудшиться, если ничего не предпринять.

Чтобы бизнес продолжал расти, в ближайшие полгода предприниматели планируют активнее работать с маркетплейсами (90% опрошенных), запустить в продажу новый товар (74%), расширить производство или склад (43%), открыть новое направление бизнеса (33%) или увеличить бюджет на продвижение (27%). Для внедрения этих изменений 87% предпринимателей планируют инвестировать в развитие бизнеса дополнительные средства: 70% рассчитывают на себя, 12% — на кредиты, 5% — на партнёров.

Сокращать затраты планируют 19% предпринимателей, закрыть или продать бизнес — 1%. В отношении персонала лишь 3% опрошенных планируют сокращения, остальные будут расширять штат (42%) или планируют сохранить его как есть (55%).

Планы продавцов по развитию бизнеса в ближайшие полгода

Увеличить продажи на маркетплейсах — 90%

Запустить в продажу новый товар — 74%

Нарастить базу (расширить производство или склад) — 43%

Открыть новое направление бизнеса — 33%

Увеличить бюджет на продвижение — 27%

Сократить затраты — 19%

Закрыть бизнес — 1%

Продать бизнес — 1%

Малый бизнес и пандемия

37% предприятий малого и среднего бизнеса пострадали от пандемии, а остальные либо не почувствовали её влияния на свой бизнес (23%), либо влияние было позитивным (у 18% бизнес вырос). Для каждого пятого (22%) пандемия стала толчком к открытию своего дела.

В период пандемии большинство предпринимателей справлялись со сложностями самостоятельно — 76% не получили помощи извне, а остальным это удалось: 17% воспользовались мерами поддержки государства, 6% — от маркетплейса, 4% — от партнёров по бизнесу, 1% получил помощь от банков.

Перспективы новых локдаунов не пугают продавцов маркетплейсов — 44% не имеют антикризисного плана, 29% планируют его разработать, и лишь 27% уже составили такой план.

Об исследовании

Исследование проводили компания AliExpress Россия и сообщество поставщиков маркетплейсов MPGO в августе 2021 года. Методика: онлайн-опрос продавцов российских маркетплейсов. Выборка: 891 респондент – представители малого и среднего бизнеса.