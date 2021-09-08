Объявлен состав нового правительства Афганистана

В том, что сейчас происходит в Афганистане много символизма. За четыре дня до 20-й годовщины терактов 11 сентября 2001 года в Кабуле объявлен состав нового правительства и провозглашено восстановление Исламского Эмирата Афганистана. Верховный лидер талибов* (террористическая организация запрещена в РФ - ред.) Хайбатулла Ахундзада сохранил общий контроль над всеми государственными делами, правительство же нового и одновременно старого талибского государства, существовавшего в 1996-2001 гг., возглавил мулла Мохаммад Хасан Ахунд, который, кстати, в первом Эмирате руководил МИДом. Сейчас внешнеполитическим ведомством будет руководить Амир Хан Мутаки.

Назначение Ахунда премьер-министром вполне ожидаемое, потому что он в последнее время возглавлял Совет лидеров запрещенного в России движения «Талибан» и был одним из его основателей. Его заместителем, по словам официального представителя талибов Забихуллы Маджахида, стал самый, пожалуй, известный талиб – мулла Абдул Гани Барадар. Он вел переговоры с американцами в Дохе, закончившиеся подписанием соглашения о прекращении огня, и возглавлял политический офис талибов в столице Катара.

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Министерство обороны Афганистана возглавил мулла Якуб, сын основателя «Талибана» Мухаммеда Омара, а министерство общественных работ – брат основателя, мулла Абдул Манан.

Больше всего разговоров вызвало назначение главы МВД Эмирата. Им будет руководить Сираджуддин Хаккани, сын основателя еще одной военизированной организации – «Сети Хаккани». Особую пикантность этому назначению добавляет то обстоятельство, что он считается в США крайне опасным международным террористом и за него объявлена награда в размере 5 млн долларов. Вашингтону сейчас не позавидуешь: его теперь могут завалить требованиями награды все желающие, потому что Хаккани не прячется и информацию об его местонахождении может сообщить в ФБР, объявившее о 5 миллионах, кто угодно.

Кроме Сираджуддина, в правительство включен еще один высокопоставленный представитель этой радикальной организации - Халил Хаккани, который будет руководить министерством по делам беженцев.

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Хайбатулла Ахундзада уже заявил о том, какой будет новая власть в Афганистане: «20 лет борьбы и джихад имели две главные цели: во-первых, покончить с иностранной оккупацией и агрессией и освободить страну и, во-вторых, установить полную, независимую, стабильную и централизованную исламистскую систему. На основании этой цели в будущем все государственные вопросы и жизнь в Афганистане будут регулироваться законами шариата».

Талибы обещают выполнять нормы международного права, но лишь до тех пор, пока они не вступят в противоречие с нормами шариата.

Как в общем-то и ожидалось, талибы начали с самого начала забывать свои обещания. Они, например, обещали и на переговорах в Дохе, и после захвата Кабула, что новое правительство будет состоять из представителей разных партий и народов, но слово не сдержали: в кабинете одни талибы и почти все пуштуны.

Другие народности в высших эшелонах власти Афганистана сейчас представляют лишь три человека: узбек назначен заместителем премьер-министра и два таджика стали начальником генштаба и министром экономики.

Маджахид, представлявший на пресс-конференции новое правительство, кстати, объяснил засилье в нем пуштунов очень просто: «Исламский Эмират Афганистана создан не на этнической основе. Мы не вели борьбу от имени какой-то одной этнической группы. Мы выступаем от имени всего Афганистана и боремся за весь Афганистан».

Пока трудно сказать, как будет относиться к новым афганским властям международное сообщество, но до сих пор их никто не признал. Правда, Россия, Китай, Катар, Иран, Пакистан и Турция в отличие от других стран не стали эвакуировать из Кабула в августе свои посольства, которые продолжат работать. В девяностые годы прошлого века первый Эмират, кстати, признали только Пакистан, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Талибы пока ведут себя жестко, но все же при разгоне демонстраций протеста стреляют в воздух. Прогнозировать их дальнейшее поведение крайне сложно, но пока в Кабуле и других афганских городах проходят демонстрации протеста.

Отношение оппозиции к новому правительству красноречиво выразил бывший шеф разведслужбы Афганистана Рахматулла Набиль: «Искра огня и начало новой кровавой фазы в (истории) Афганистане».

* Запрещенная в России террористическая организация.