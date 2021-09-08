Акции дня: бумаги «Русала» в тренде на фоне максимальных цен на алюминий

Лучше рынка торговались акции компании «Русал» по итогам дневных торгов на Мосбирже в среду, 8 сентября. За сессию бумаги подорожали на +6,1% до 66,75 рублей за штуку. В течение торгов цена за акцию достигала 67,77 рублей за бумагу, что стало новым максимумом по стоимости.

Трейдеры проявили интерес к бумагам из-за высокой стоимости алюминия: в среду цена фьючерса на алюминий на Лондонской бирже металлов достигла 2800 долларов за тонну. Это стало максимумом за 13 лет, последний раз рекорд по стоимости был зафиксирован в феврале 2008 года, когда цена поднималась до 3070 долларов за тонну.

Цены на металл начали расти после того, как в Гвинее случился государственный переворот. В Гвинее «Русал» владеет бокситно-глиноземным комплексом Friguia, Компанией бокситов Киндии (КБК), и разрабатывает крупнейшее в мире месторождение бокситов Диан-Диан в гвинейском регионе Боке.

Дополнительный фактором привлекательности бумаг является то, что «Русал» стал кандидатом на включение в расчетную базу индекса MSCI Russia по итогам ноябрьского пересмотра.

Индекс Мосбиржи вырос на +0,18% до 4017,37 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,15% до 1723,91 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:17 мск стоила 72,61 доллара за баррель (+1,28%). Российская валюта укреплялась – 73,23 рублей за доллар.