Bloomberg назвал срок начала работы газопровода «Северный поток – 2»

Bloomberg со ссылкой на свои источники заявил, что, поставки газа по газопроводу «Северный поток – 2» начнутся с 1 октября, сообщает РБК.

2 сентября на селекторном совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности, глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что начать поставки планируется до конца 2021 года. «Еще до конца этого года, в этот отопительный сезон, мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу «Северный поток – 2» на европейский рынок», — сказал тогда Миллер.

6 сентября принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта «Северный поток – 2», объявила о завершении сварки последней трубы второй нитки трубопровода. В сообщении компании также говорилось, что ввести газопровод в эксплуатацию планируется до завершения текущего года.

25 августа «Эксперт» сообщал, что Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил апелляцию оператора строительства газопровода «Северный поток – 2», компании Nord Stream 2 AG об освобождении газопровода «Северный поток – 2» от требований газовой директивы ЕС.

Газовая директива Евросоюза требует, чтобы газопроводы на территории ЕС частично заполнялись альтернативным поставщиком. Под действие обновленной газовой директивы ЕС попали не только наземные, но и морские газопроводы в ЕС.

19 августа «Эксперт» сообщал о готовности «Газпрома» начать поставки природного газа в ЕС по трубопроводу «Северный поток – 2» уже в этом году. «По газопроводу "Северный поток – 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 миллиарда кубических метров газа», – говорилось в заявление компании.