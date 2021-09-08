Диетолог перечислила самые вредные для здоровья продукты

Кондитерские и мучные изделия являются наиболее вредными для здоровья, рассказала врач – диетолог Елена Соломатина в беседе с телеканалом «Москва 24». Она уточнила, что данные продукты содержат большое количество сахара и трансжиров, что значительно повышает глюкозу в крови, а также грозит набором лишнего веса.

В массовом производстве подобные изделия выпекаются на основе маргарина, который тоже вредит здоровью, добавила медик.

«Кроме того, вред наносит белая мука. В нашем организме она работает практически так же, как и сахар. А именно: повышает уровень глюкозы в крови», - добавила врач.

Также Соломатина советует отказаться от мясных изделий, таких как колбасы, сосиски и других подобных продуктов. Она пояснила, что многие производители добавляют в свою колбасную продукцию нитрит натрия, который является канцерогеном, и удерживающие влагу фосфаты. Также все эти свойства ускоряют процесс старения организма, резюмировала врач.

Диетолог советует отказаться ради здоровья от некачественного майонеза и продуктов со стабилизаторами и красителями в составе.

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