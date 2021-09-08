Доктор Мясников рассказал, о каких заболеваниях сигнализируют боли в груди

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, о каких заболеваниях сигнализируют регулярные боли в груди.

По его мнению, это может быть признаком не только скорого инфаркта или неврологических заболеваний, но и проблем с дыхательными путями, желудочно-кишечным трактом, а также заболеваний головного мозга и даже… зубов, передаёт РИА Новости.

Специалист при этом пояснил, что если человек может точно определить место боли, тогда он точно страдает не от проблем с сердцем. Если же пациент ощущает давление по всей груди, то это говорит о недугах сердечно-сосудистой системы.

«Здесь нужно учитывать пол, возраст, вредные привычки, наследственность, наличие сопутствующих заболеваний, уровня холестерина и сахара в крови, веса, наличия почечных заболеваний. По совокупности этих характеристик мы и делаем выводы», – рассказал доктор Мясников.

Кроме того, он отметил, что боли в области грудной клети — причина немедленно обратиться к врачу, а также сигнал о том, что необходимо избавиться от вредных привычек или сбросить лишние килограммы.

Ранее Мясников назвал популярный продукт, который может стать причиной развития рака толстого кишечника. По его словам, речь идёт о чрезмерном употреблении красного мяса во всех его разновидностях, передаёт РИА Новости.

«Это и колбасы, и ветчина, и сардельки, и бекон, и сосиски. Также в этом список входят свинина, говядина и баранина», – пояснил врач.

При этом Мясников подчеркнул, что онкологи официально рассматривают красное мясо как канцероген наравне с табаком, алкоголем и химикатами.

Среди других факторов риска рака кишечника доктор назвал наследственность и язвенный колит. Кроме того, он посоветовал не дожидаться появления симптомов болезни, регулярно делать колоноскопию, но после 50 лет, так как до этого возраста заболевание встречается крайне редко.

