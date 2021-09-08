ДВОЕ Чаплин и Михоэлс: совместный проект продюсера Леонида Робермана и Музея Москвы

1943 год. Война. СССР нужны деньги на борьбу с Германией. По личному поручению Иосифа Сталина председатель Еврейского антифашистского комитета Соломон Михоэлс отправляется в США. Он встречается с состоятельными евреями, и они жертвуют Союзу колоссальную по тем временам сумму – 33 миллиона долларов. Один из дарителей — Чарли Чаплин.

«Двое» — это спектакль о встрече Великого Комика Чарли Чаплина и Великого Трагика Соломона Михоэлса. Это фантазия на тему их встречи, которая в реальности заняла 2 минуты.

В роли Чарли Чаплина – Роза Хайруллина

В роли Соломона Михоэлса – Максим Виторган / Александр Фекслистов

В роли Иосифа Сталина – Александр Кубанин

Спектакль будет играться в уникальном историческом архитектурном пространстве бывших Провиантских складов, а ныне - Музея Москвы.

Премьерные показы состоятся 28, 29 сентября & 1 – 4 октября 2021 года.

Продажа билетов на сайте: dvoe-krymov.ru

Премьера спектакля состоится 28 сентября 2021 года в Музее Москвы

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