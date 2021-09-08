Финансисты перед выборами

Пленарную сессию V Московского финансового форума открыл премьер-министр Михаил Мишустин. Глава кабмина как бы с первых минут дал понять – что бы не говорили по ходу заседания его участники, жизнь налаживается. Если не во всем мире, то в России – точно.

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«Хочу отметить, что наша экономика восстановилась уже в июне. Объем валового внутреннего продукта достиг допандемического уровня», – заявил Мишустин. Но при этом добавил, что некоторые меры поддержки того же бизнеса, хоть и косвенные, вот прямо сейчас отменять не будут. В частности, мораторий на плановые проверки малого предпринимательства продлят на следующий год.

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Напомнил глава кабмина и о недавних социальных выплатах, которые получили родители школьников, пенсионеры и военные. Собственно, самые многочисленные электоральные группы. Но об этом Михаил Владимирович, естественно, промолчал. Лишь указав на то, что деньги на государственные щедроты нашлись, благодаря восстановлению экономики. И добавил, что в дальнейшем «дополнительные ресурсы» ждет аналогичная судьба.

«Глава государства четко обозначил приоритеты, куда должны идти дополнительные ресурсы. В первую очередь – на поддержку людей. Это не разовая мера, это наша долгосрочная позиция, это позиция президента, правительства», – заявил Мишустин.

Собственно, выступление премьер-министра на финансовом форуме было больше похоже на предвыборный спич. Словно и не перед «счетоводами» говорил, и без чужих указок знающими про каждый рубль в казне. Про необходимость достойного образования и возможность раскрытия потенциала каждого ребенка, наличие для старших граждан работы с «растущим доходом», который обеспечит достойный уровень жизни. Впрочем, все это «программное» перечисление было тут же дополнено «цэ у» для аудитории, собравшейся в зале.

«Важнейшим условием для этого является обеспечение стабильного экономического роста, увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых», – подчеркнул Мишустин. Он обозначил и задачи для институтов развития, в том числе – увеличение за 4 года объема поддержанных проектов в профильных сферах на 70%, и наращивание объема прямой поддержки вдвое – с полутора до трех триллионов рублей.

«Еще один фактор, о котором хотел бы сказать. Достижение общенациональных целей развития требует прежде всего формирования современной, гибкой системы управления. Ее основным принципом станет, как я уже сказал, ориентация на конечный результат», – резюмировал Михаил Мишустин. То есть одним он сигнализировал, что результаты обязательно будут, другим дал понять, что за них придется ответить.

Рано радуемся

Безусловно, все премьер-министра услышали, в том числе – и спикеры сессии. Но обсуждать дальше прозвучавшие «установки» не стали – каждый, как выяснилось, был на своей волне, заданной непосредственной темой сессии: «Российская экономика и финансовые рынки: устойчивое развитие в меняющемся мире».

Любопытно, что обсуждать ее позвали двух министров финансов – прошлого и нынешнего, Алексея Кудрина и Антона Силуанова. И двух министров экономического развития с аналогичным статусом – Максима Орешкина и Максима Решетникова. Правда, московский градоначальник, Сергей Собянин оказался без «пары». Но это по объективным причинам. Да и модератору сессии Андрею Макарову явно не нужен был «комплект» – судя по тому, как часто председатель думского комитета по бюджету и налогам вмешивался в чужие выступления, ему и одному было тесно.

Оказалось, что видение ситуации у всех участников сессии если не совершенно разное, то подкрашено у каждого в свои оттенки.

Так министр финансов Антон Силуанов внезапно заявил на всю страну: деньги есть. «Экономика восстанавливается, казна наполняется, ресурсы наполняют бюджет», – сообщил Антон Германович, добавив тут же, что вопрос стоит в том, как же эффективно эти деньги потратить. Ведь результатом расходов должен быть рост экономики, рост благосостояния граждан. Прекрасная новость, на этом, казалось бы, можно было завершить дискуссию.

Однако предшественник Силуанова, а ныне глава Счетной палаты Алексей Кудрин, напомнил собравшимся, что кризис еще не закончился. Ни у нас, ни в мире. «Хотя в этом году многие страны выйдут на докризисный уровень, и наша страна, как сказал сейчас Михаил Владимирович, вышла, и весь мир в целом выйдет, но, допустим, Европа не выйдет, еще только в 2022 году выйдет на докризисный уровень ВВП», – отметил Кудрин. Он указал на то, что еще есть целые отрасли, которые так и не пришли в себя – да и вряд ли оправятся в ближайшее время. Те же авиаперевозки, турбизнес. Вообще тот удар, который пандемия нанесла по цепочкам поставок, еще долго будет «аукаться». Яркий пример – ситуация с полупроводниками, из-за дефицита которых закрываются автомобильные заводы, тормозит другое производство.

Но главное даже не то, что пострадавших много и окончательные потери станут видны даже не в следующем году. А в том, что нынешний кризис нетипичный, и скрывает слишком много подводных камней. Обычно, кризисная ситуация выполняет еще и «очищающую» функцию. Это игра в «слабое звено», когда выбывают самые слабые, неэффективные. Но пандемия ударила сразу и по всем, подчеркнул Кудрин, указав на то, что из-за локдаунов не могли работать успешные предприятия, спрос на продукцию которых был высоким. Из-за того, что ковидный кризис не отделил «зерна от плевел» нужно быть осторожнее и быть готовыми к еще большей неопределенности, отметил глава СП.

Рецепты на будущее

Тем не менее, участники дискуссии уже имели в арсенале рецепты построения светлого, и что немаловажно, эффективного экономического будущего для страны.

«Те экспортеры, традиционные экспортеры, которые получили сегодня дополнительные доходы от повышения цен, должны поделиться. Эти деньги нам нужно направить на поддержку граждан», – заявил Антон Силуанов, рассуждая о резком росте цен на многие товары в 2021 году. Глава Минфина пояснил, что это уже было сделано, когда 700 миллиардов рублей допдоходов разошлись по кошелькам родителей школьников, пенсионеров и военнослужащих. При этом власти, по мнению Силуанова, должны контролировать рост цен, сдерживая инфляцию.

Помощник президента Максим Орешкин назвал поддержку граждан реакцией на внешнюю инфляцию. «Вторая история – нужно внимательно смотреть, что происходит с точки зрения инфляционного давления на внутреннем спросе и действовать точечно и наиболее эффективно», – добавил экс-глава Минэка, отметив, что ситуация в глобальной и в российской экономике сейчас неординарная и стандартными подходами оптимального решения не найти. И обратил внимание на потребительское кредитование, ограничив которое, по мнению Орешкина, можно было бы получить больше пространства для денежно-кредитной политики и других видов кредитования, «позволило бы экономике выходить из текущей проблематики более эффективно».

Кстати, в августе россияне заняли максимальную для российского рынка сумму – 646,7 млрд рублей, оформив 2,1 млн необеспеченных кредитов. Один только Сбербанк выдал за месяц займов на 275 млрд рублей. Впрочем, с 1 октября ЦБ увеличит надбавки по необеспеченным кредитам, и, возможно, это охладит пыл как кредиторов, так и заемщиков.

Не обошлось и без вопроса о росте частных инвестиций. Без них экономическое будущее страны все-таки представляется не таким светлым. По мнению Сергея Собянина, проблемы с наличием инвесторов нет. Другой вопрос – куда им вкладывать деньги. Столичный градоначальник подчеркнул – нужны интересные проекты. «Вопрос, как упаковать и предложить такой продукт, который интересен инвесторам», – заявил Собянин. Он отметил, что нужно посмотреть на то, каким путем идут другие страны, например, Германия, активно развивающая сферу услуг.

«А мы пытаемся все инвестиции запихать в промышленность. Она просто не принимает эти инвестиции. И не потому, что нам промышленность не нужна, а потому что структура экономики в мире стала другой», – резюмировал мэр Москвы.

Впрочем, дело все-таки не в одной структуре, а в той самой «упаковке»: в Москве компаниям могут многое предложить в том числе с точки зрения инфраструктуры. Так что секрет отнюдь не в столичном флере и грамотном пиаре проектов. На это обратил внимание Максим Орешкин.

«Надо было МЦК построить, надо было метро построить, МЦД, общественный транспорт, обновление ЖКХ. Много чего было сделано – после этого пришли инвесторы… Когда у нас по всей стране, в каждом регионе будут такие же возможности по такому же объему инвестиций в инфраструктуру, тогда и там также активно будут расти частные инвестиции», – заявил помощник президента.

К этому рецепту с и без того сложными ингредиентами Алексей Кудрин добавил еще один – конкурентную политику. «У нас что ни национального масштаба проблема – мы создаем госкорпорацию. Госкорпорации перекрыли всю уже площадку у нас в стране. Чтобы что-то делать сегодня реально, нужно работать с госкомпанией, с госкорпорацией… Нам нужно сократить государственный сектор, дать больше свободы частному сектору», – заявил глава Счетной палаты.

Безусловно, идеи, прозвучавшие на Московском финансовом форуме, начиная с «программного» вступительного слова премьер-министра – по большей части совершенно адекватные. Все они отвечают текущим требованиям, все они важны и нужны в первую очередь не участникам дискуссий, а обычным гражданам. Казалось бы, правильные люди собрались и говорят правильные вещи – осталось все записать и взяться за реализацию. Что же не так?

На этот вопрос ответил министр экономического развития Максим Решетников, говоря, правда, совсем по другой теме – про энергопереход. Он назвал нынешнюю ситуацию с ним «меню без цен». Когда ты видишь много интересных блюд, но понятия не имеешь, что и сколько стоит. К сожалению, дискуссии о восстановлении, запуске и перезапуске экономики, со всеми ее светлыми идеями, – такое же меню. С той лишь разницей, что официант уже несет счет.