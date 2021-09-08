IPO: русские идут

«Делимобиль», «Циан» и «ВкусВилл» намерены провести первичное размещение акций. Как сообщило агентство «Рейтер» со ссылкой на собственные источники на финансовом рынке, уже осенью текущего года rаршеринговая компания и сервис по поиску недвижимости выйдут на IPO в Нью-Йорке, причем каждая из компаний намерена привлечь в рамках размещения акций около 350 млн долларов.

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«Делимобиль» привлек в качестве инвестиционных банков ВТБ, Ситибанк, Банк Америки, Ренессанс Капитал, Сбербанк, а также швейцарский USB. Компания рассчитывает разместить бумаги на Московской бирже и в Нью-Йорке (NYSE). При этом «Циан», скорее всего, выберет вариант с размещением только на бирже Nasdaq — второй в мире по капитализации после NYSE.

Что касается «ВкусВилла», то, по сообщениям Wall Street Journal, продуктовая компания в ближайшие месяцы также разместит акции в Нью-Йорке, где может быть оценена в 3-5 млрд долларов. Как и в случае с «Делимобилем», планируется вторичный листинг на Московской бирже.

О том, что «Делимобиль» и «ВкусВилл» решили провести на IPO, на рынке заговорили еще в 2019 году, тогда как о намерении «Циана» стало известно только в январе этого года. Не исключено, что на IPO выйдут и другие игроки российского рынка: недавно USB озвучил прогноз, по которому общий объем средств, привлеченных в 2021 году нашими компаниями, может суммарно превысить 10 млрд долларов. Ранее за рубежом провели IPO такие российские компании, как Яндекс, HeadHunter и Mail.ru Group.

IPO за рубежом: дорого, но выгодно

Российские компании «распробовали» IPO на западных биржах до введения санкций, констатирует шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. В 2000-2016 годах эмитенты из России провели более пяти десятков размещений бумаг на

зарубежных площадках. В последние годы этот процесс практически сошёл на нет — в основном, из-за политических мотивов. Теперь он возобновляется, реализуя некий «отложенный спрос» со стороны эмитентов.

Если провести аналогию с трейдингом, тренд демонстрирует возрождение роста после глубокой и длительной «коррекции». Это само по себе значимое и знаковое явление, свидетельствующее о смягчении былой жёсткости, улучшении условий для российского бизнеса, некой промежуточной, но важной победы экономических интересов всех сторон над политическими резонами.

Казалось бы, размещение на зарубежной бирже более затратно и сложно, чем на отечественной, говорит Пушкарев. В США такое проведение обходится примерно в 6-7% от привлечённых в IPO средств, а в России - порядка в 2-4%. Но у зарубежного размещения есть немало достоинств, которые являются продолжением упомянутых недостатков, если перефразировать известное выражение, отмечает эксперт.

На серьезных зарубежных рынках можно привлечь более широкий круг частных и институциональных инвесторов и, соответственно, гораздо более крупные суммы. Важно и то, что эмитент приобретает совершенно другой, международный статус, выходит на рынок, где его отрасль более развита. В результате на таких площадках ярче проявляется эффект «первоначальной недооценки» акций (IPO Underpricing), состоящий в том, что цена начального размещения, как правило, меньше котировок в последующие несколько дней IPO. В среднем такая недооценка бумаг американских компаний в США составляет около 14%, а в России - порядка 5%. Для российских фирм, выходящих на IPO в США, она оценивается в среднем в 6,3%.

Таким образом, заключает аналитик, у отечественных эмитентов для размещения на западных биржах есть очень веские причины. И поскольку эти бирже в какой-то степени «изголодались» без новичков из России, есть существенная вероятность достаточно успешного размещения компаний «Делимобиль» и «Циан». Это существенно повысит ценность их акций в глазах не только зарубежных, но и отечественных инвесторов.

Конкуренция — не повод для расстройства

Если говорить про перспективы конкретных компаний, то у «Циана» достаточно высокая инвестиционная привлекательность: рынок сегодня высоко оценивает различные маркетплейсы и агрегаторы, говорит управляющий партнёр и операционный директор Advice Finance Константин Кузнецов. Положительным фактором, способным повлиять на стоимость будущих акций, может стать отмена льготной ипотеки, и как результат, рост интереса к сегменту вторичного жилья, на котором как раз и специализируется сервис.

Еще один возможный плюс — активное продвижение компании в регионы и создание собственной экосистемы. Эти два фактора вполне могут вызвать интерес потенциальных инвесторов. Однако, обращает внимание эксперт, у «Циана» сейчас есть серьезные конкуренты — это Avito и Яндекс.Недвижимость. Монетизация в таких условиях может стать проблемой. А если Avito в ближайшее время тоже выйдет на IPO, то, вполне вероятно, что именно ему будет принадлежать лидерство в борьбе за крупных инвесторов.

Такая же ситуация и с «Делимобилем», говорит Кузнецов. Практически везде, где компания присутствует, она конкурирует с Яндекс.Драйвом, а в Петербурге и Москве еще и с «Ситидрайвом». Нельзя не заметить, однако, что тот же Ozon в условиях суровой конкуренции с другими маркетплейсами сумел в прошлом году очень удачно провести IPO на NASDAQ. Так что возможность достичь своей цели у компании есть. Тем более что Mikro Kapital Group, владеющая 77 % акций «Делимобиля», на сегодня имеет все шансы стать крупнейшим оператором каршеринга в России — ее парк уже насчитывает 16 тысяч автомобилей.