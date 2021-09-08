Исследование выявило самые большие страхи россиян

Больше всего россияне боятся заболеть, а также опасаются, что заболеет кто-то из их семьи, следует из исследования страховой компании «Росгосстрах жизнь» и «Росгосстраха», которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Менее всего граждане нашей страны опасаются старости, закрытия границ и собак, говорится в опросе, в котором приняли участие 1 500 жителей России.

«Реже всего россиян посещают мысли о старости: в то время как две трети россиян думают об этом постоянно или периодически, треть (32%) не думает о старости вообще», - следует из документа.

Старость является самым сильным страхом лишь для 2,7% опрошенных, еще меньше россиян боится закрытых границ (2,4%) и собак (1,8%), говорится в исследовании.

13% респондентов сообщили, что больше всего опасаются болезней близких, при этом половина из них стали бояться этого в текущий момент.

Каждый девятый россиянин (11%) боится за будущее своих детей, каждый десятый из опрошенных опасается войны, 8% респондентов больше всего волнует перспектива увеличения цен на базовые продукты и ЖКХ, из которых 53% стали задумываться о росте цен с началом пандемии.

7% россиян больше всего тревожит неопределенное будущее своих родителей и близких, 6,8% - неопределенное будущее страны.

Личные страхи россиян, как правило базируются на негативном прошлом опыте (13%), прогнозами СМИ (11%) и собственными прогнозами (11%), добавляется в сообщении.

Ослабить страхи удалось 16% опрошенных после того, как они занялись своим здоровьем, 7% помог отказ от просмотра новостей, 6,6% помогло формирование финансовой подушки, 5% - уход за своей внешностью, 4% - повышение дохода. Всего 1,8% респондентов заявил, что помощь им оказали психологи и психотерапевты.

