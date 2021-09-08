Когда же всё это закончится: назван самый вероятный сценарий развития ситуации с COVID-19

По мере того, как в развитых странах набирает обороты вакцинация от коронавируса, всё более актуальным становится вопрос, а что дальше и закончится ли пандемия хотя бы в течение трёх-пяти лет?

Эксперты Русской службы Би-би-си рассказали об основных возможных сценариях выхода из пандемии COVID-19 и о том, какой из них на сегодняшний день кажется учёным наиболее вероятными.

По их мнению, всё будет зависеть от трех основных факторов: насколько быстро удастся провести вакцинацию от коронавируса, как именно ковид будет мутировать, а также насколько строго все мы – как вакцинированные, так и нет – будем выполнять рекомендации властей и соблюдать необходимые коронавирусные ограничения.

Авторы статьи считают, что в настоящее время положение дел во всех этих сферах выглядит не очень оптимистично. Описав все варианты окончания пандемии, эксперты Би-би-си затрудняются со 100% уверенностью утверждать, будет ли COVID-19 представлять серьёзную угрозу для человека в долгосрочной перспективе. При этом, отмечается, что полностью избавиться от вируса вряд ли получится.

Дело в том, что даже если все больные коронавирусом поправятся, инфекция продолжит гулять среди животных – то есть она может мутировать в этой популяции самым неожиданным образом.

Кроме того, многое зависит от того, как быстро получится создать эффективное лекарство, причём не только от самой болезни, но и для борьбы с затяжной формой коронавируса, так называемым «долгим ковидом».

Четыре сценария развития пандемии коронавируса

Более подробно возможные сценарии развития пандемии коронавируса были изложены в материале, опубликованной в июле в специализированном издании Американского медицинского сообщества JAMA.

Первый сценарий заключается в полном искоренении коронавируса. То есть он предусматривает, что медикам удастся окончательно победить ковид, как это когда-то произошло с вирусом натуральной оспы. Впрочем, повторить этот успех можно лишь при одном условии. Иммунитет (как после прививки, так и после перенесенной болезни) должен быть крепким и продолжительным — так, чтобы он защищал от повторного заражения и одновременно предотвращал дальнейшую передачу инфекции.

Второй сценарий – изгнание инфекции. Речь идёт о временном снижении числа заражений COVID-19 в конкретной стране за счёт массовой вакцинации и строгой системы ограничительных мер. Этот вариант более реалистичный, но при этом имеет массу сложностей, так как здесь речь идёт о полном закрытии границ и изоляции от внешнего мира.

Следующие два сценария самые вероятные. Третий – это жизнь с вирусом. Так как имеющиеся сейчас вакцины от коронавируса будут защищать лишь от тяжелого течения COVID-19 и летального исхода, то там, где привитых много, вирус перестанет представлять смертельную опасность, а сам ковид фактически станет обычной сезонной простудой.

Естественно, что иногда заражаться коронавирусом будут и вакцинированные, но всё-таки большая часть населения будет достаточно защищена, чтобы масштабных вспышек болезни можно было избежать.

Четвёртый сценарий – масштабное разгорание (conflagration). Если значительная часть населения планеты останется невакцинированной вследствие проблемы с доступностью прививки, медицинских противопоказаний, низкого иммунного или просто личного нежелания, то коронавирус продолжит стремительно распространяться и мутировать в новые штаммы.

