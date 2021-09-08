Концерн Şişecam презентовал первую в мире посуду из стекла с антимикробным покрытием V-block

Программа для гостей была открыта изысканным завтраком и продолжилась розыгрышем премиальной посуды, бармен шоу и раздачей подарков. В основном блоке презентации выступили спикеры, подробно рассказавшие о первой в мире технологии гигиеничного стекла.

Дамир Курбангалеев, Глава представительства Paşabahçe в России: «V-Block — это нано-покрытие, которое наносится при производстве стекла, пока оно еще горячее, полностью растворяется, становится незаметным и работает каждую секунду. Это позволяет ему полностью раствориться на поверхности стекла и стать незаметным. Мы начали с питьевого стекла, далее будут и тарелки, салатники и столовые аксессуары. Наша цель – предоставлять современные красивые изделия по доступной цене».

Стекло с покрытием V-Block круглосуточно нейтрализует бактерии, вирусы и грибы и создает непригодную среду для их размножения. Посуда остается тонкой и совершенно прозрачной, не боится царапин, не требует особенного ухода и сохраняет свои качества на протяжении всего срока службы. Важно, что антибактериальный слой V-Block присутствует только на внешней части изделия любой формы, он не вымывается и совершенно безопасен для здоровья человека и окружающей среды.

Вероника Москвина, Директор по маркетингу: «Как отличить V-Block от обычного стекла? Во-первых, вся посуда V-Block имеет лазерное нанесение на дне, а во-вторых – технологию можно почувствовать руками, если аккуратно провести ногтем по поверхности бокала. Посуда V-Block имеет широкий спектр использования – рестораны, кафе, офисы, отели, бары и больницы, а также и домашняя кухня, ведь Paşabahçe — это красиво, удобно, доступно и элегантно».

Технология покрытия V-Block создана в Научно-исследовательском проектном центре Şişecam c 45-летним опытом мировых разработок. Это результат стратегии компании по созданию инновационных продуктов в стекольной индустрии и её участии во всемирном движении по борьбе с пандемией COVID-19. Основное действующее вещество V-Block – пентагидрат сульфата меди – одобрено Комиссией ЕС по внедрению Регламента Европейского Химического Агентства (ECHA). Эффективность V-Block успешно доказана в ходе 24-часовых лабораторных тестов. Покрытие снижает концентрацию бактерий на 99,9% и действует, в частности, на такие микроорганизмы как золотистый стафилококк, кишечная и синегнойная палочки. Вирусы тоже отступают - V-Block на 94,1 % блокирует COVID-19, а также ряд других корона- и аденовирусов.

Компания Paşabahçe является вторым в мире крупнейшим производителем в сфере стеклопроизводства. Промышленные предприятия Paşabahçe находятся в Турции, а также в Болгарии и России. Свои представительства компания уже открыла в 19 странах мира, а экспорт продукции охватывает 140 стран. Выпуск высокотехнологичной посуды с покрытием V-Block – это ответственный шаг и вклад в ежедневное улучшение качества жизни мирового сообщества.

www.pasabahce.com