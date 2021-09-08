Курс доллара: Альфа-банк сделал прогноз по рублю на 2022 год

Во вторник рубль продолжил умеренно слабеть к основным резервным мировым валютам на фоне дешевеющей нефти.

Открывшись утром по 72,97 в паре с долларом, и по 86,60 в паре с евро, к закрытию основной сессии на Мосбирже рубль ещё немного просел. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 73,27 руб., что 28,25 коп. дешевле чем было сутками ранее. Евро также потерял в цене – единая валюта ЕС в это же время стоила 86,81 руб., прибавив 15,25 коп.

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

По мнению экспертов, рубль вчера ушёл в минус в обеих парах, реагируя на подающее в цене «чёрное золото». Кроме того, глобальные игроки во вторник активно выходили из риска из-за обеспокоенности относительно высоких темпов распространения COVID-19 в мире. Инвесторы опасаются, что пандемия коронавируса продолжит оказывать отрицательное влияние на темпы восстановления глобальной экономики.

В свою очередь Николай Переславский из CMS Institute отметил, что накануне «россиянин» подешевел из-за пониженной рыночной активности и локального восстановления «американца» на международной арене.

При этом, как пояснил он, во вторник пара доллар-рубль некоторое продолжила свой подъём, так как глобальные инвесторы оживились, реагируя на более привлекательные уровнях, правда, с некоторой оглядкой на восстановление общего спроса на доллар, который приходит в себя после слабого отчёта по занятости в США.

«Тем временем «чёрное золото» несмотря на нестабильные цены в целом находится в привычном для себя коридоре, не демонстрируя каких-либо существенных сигналов рублю», – подчеркнул он.

Евгений Линчик из «Сбер Управление активами» считает, что «чёрное золото» по-прежнему очень сильно зависит от темпов распространения COVID-19 в мире и, в частности, КНР. Также глобальные игроки находятся в ожидании возобновления добычи сырья и работы нефтеперерабатывающих заводов в США после урагана «Ида».

По словам эксперта, вчера никаких важных событий и публикаций, которые могли позитивно повлиять на курсовую динамику, не было.

«Однако уже сегодня ситуация может поменяться, чему будет способствовать начало аукционов российского Минфина. На этом фоне мы видим пару паре доллар-рубль в широком коридоре 72,50-74,00», – прогнозирует Линчик.

В свою очередь Дмитрий Бабин из БКС напомнил, что в начале вчерашних торгов рубль некоторое время повышался, следуя за нефтью. Однако вскоре внешний фон стал ухудшаться, котировки «чёрного золота» пошли вниз, что привело к заметному падению российской валюты.

«В результате рубль днём обновил недельный минимум. При этом глобальные площадки и мировые цены на нефть, которые поначалу росли на фоне превысивших прогноз данных по торговому балансу Китая, перешли к снижению, потянув за собой рубль. Дополнительное давление на него оказало также быстрое снижение валют сегмента ЕМ, начавшееся утром из-за активного роста доллара», – рассказал Бабин.

Альфа-банк сделал прогноз по курсу рубля на 2022 год

Между тем эксперты Альфа-банка сделали прогноз по рублю на 2022 год. По мнению экономистов этой кредитной организации Наталии Орловой и Киры Шемякиной, курсовой диапазон национальной валюты к доллару на следующий год составит 70,00-80,00.

При этом они полагают, что валютная пара будет находиться возле 80,00. Для такого прогноза, как пояснили в Альфа-банке, есть две причины. Первая заключается в том, что риски ослабления рубля не подконтрольны российским экономическим властям.

Дело в том, что ориентир из модели фундаментального курса может пострадать от ужесточения монетарной политики США, заявили они.

При том, что значение равновесного курса, который рассчитан из доли сырьевого экспорта в ВВП (80,00 руб. за долл.), подвержено рискам ужесточения повестки декарбонизации.

«Вторая причина – это то, что в период ожидаемого монетарного ужесточения мы обращаем внимание на значения равновесного курса. Он высчитывается из немонетарных моделей (78,00-80,00 руб. за долл.). Именно данный коридор мы видим, как ориентир на 2022 год», – прогнозируют Наталия Орлова и Кира Шемякина.