Маск ответил на приглашение Рогозина

Основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск ответил генеральному директору «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину на приглашение приехать в Россию на чай. «Спасибо! Какой у вас любимый чай?» – написал Маск в своем твиттере.

Ранее Рогозин в интервью CNN заявил, ЧТО Маск «реализует многие идеи и мысли, которые мы хотели реализовать, но не смогли, потому что после распада Советского Союза наша космическая программа на некоторое время остановилась», – сказал Рогозин. Глава «Роскосмоса» предложил Маску посетить Россию и быть гостем его семьи. «Я уже поставил чайник на огонь», – сказал Рогозин.

29 августа «Эксперт» сообщал, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что главным препятствием для развития российского космического бизнеса является отсутствие крупного венчурного капитала.

«У нас нет в этой области большого венчурного капитала, это главный тормоз для развития российского космического бизнеса. А так — то же самое», — заявил Рогозин в интервью «Газете.ру».

Он отметил, что Роскосмос готов оперативно выдавать лицензии на космическую деятельность частным компаниям, снабжать их специалистами и идеями. По его словам, американская компания Space X формировалась примерно таким же образом. Ей были переданы от государства какие-то «задельные вещи», были предоставлены лучшие специалисты из NASA.

«Конечно, мы будем заставлять эти частные компании уважать стандарты безопасности, которые, что называется, кровью написаны. Но в остальном мы тоже заинтересованы в развитии частных компаний», — подчеркнул глава Роскосмоса.

Говоря о компании Space X, Рогозин назвал ее подрядчиком Пентагона, она, по его словам, за счет средств государства компенсировала затраты на ракету Falcon 9. И разработки ее основателя Илона Маска тоже связаны с Пентагоном, подчеркнул глава Роскосмоса. В пример он привел идею межконтинентальной транспортировки людей.

«Обычные пассажиры никогда не будут пользоваться этими услугами, это смешно. Это перегрузка, эмоциональное потрясение. Это все история для спецназа. Чтобы перебросить с одного континента на другой специально обученных людей, такие технологии будут хороши», — пояснил Рогозин.