Минфин планирует занять на внутреннем рынке 2,8 трлн рублей

Министерство финансов РФ в следующем году планирует занять на внутреннем рынке 2,8 трлн рублей в валовом выражении. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов на полях Московского финансового форума, передает ТАСС.

«В этом году наша оценка выхода на рынок по валовому объему привлечения – чуть меньше 3 трлн рублей, где-то 2,8 трлн рублей. Ниже, чем наши плановые значения. Примерно столько же – чуть больше у нас на следующий год по плану предусмотрено», — сообщил Силуанов.

Он подчеркнул, что Минфин, осуществляя масштабные заимствования, старается не навредить ставкам на финансовом рынке и соблюдать баланс в структуре портфеля ценных бумаг.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли Минфин возможность выхода на внешние рынки осенью, Силуанов отметил, что нужды пока в этом нет.

Как писал Expert.ru, ранее мнистерство финансов РФ сообщило об эмиссии облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН). 250 млн облигаций выпуска № 52004RMFS будут доступны на аукционах с 8 сентября 2021 года по 27 декабря 2023-го. Номинальная стоимость одной облигации на дату начала размещения составит 1 тыс. рублей. Процентная ставка купонного дохода определена в 2,5% годовых. Их владельцами могут стать резиденты и нерезиденты РФ.

