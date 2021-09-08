Минфин США в октябре останется без денег

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что в следующем месяце у ее ведомства могут закончиться деньги, если Конгресс не увеличит лимит заимствованийсообщает «Интерфакс» со ссылкой на Financial Times.

В письме к лидерам Конгресса она заявила, что не может точную дату, когда у Минфина США закончатся средства, но наиболее вероятно, что они будут «исчерпаны в течение октября».

Йеллен считает, что даже «ожидание до последней минуты» предотвращения кризиса с лимитом госдолга может нанести «серьезный ущерб бизнесу и доверию потребителей, повысить стоимость краткосрочных займов для налогоплательщиков и отрицательно повлиять на кредитный рейтинг Соединенных Штатов». По ее мнению, задержка ставит под сомнение способность федерального правительства выполнять все свои обязательства, вероятно и нанесет непоправимый ущерб экономике США и мировым финансовым рынкам.

23 июля «Эксперт» сообщал, что министр финансов США, бывшая глава ФРС Джанет Йеллен призвала Конгресс как можно скорее увеличить лимит государственного долга, заявив о необходимости «чрезвычайных мер» для предотвращения федерального дефолта, если этого не будет сделано.

«Сегодня Казначейство объявляет, что продажа ценных бумаг серии SLGS будет приостановлена в 12:00 30 июля 2021 года... Если Конгресс не примет меры по приостановке или увеличению лимита долга к понедельнику, 2 августа 2021 года, Казначейству необходимо будет предпринимать определенные дополнительные чрезвычайные меры, чтобы предотвратить дефолт Соединенных Штатов по своим обязательствам», – говорится в обращении Йеллен.

В настоящее время потолок госдолга США установлен законодателями на уровне 28,5 трлн долларов. Ранее достижение лимита госдолга приводило к остановке работы федерального правительства, но США ни разу в истории не допускали дефолта по своим займам.