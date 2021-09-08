Названа возможная причина взрыва в Ногинске

Включенный на ночь газ для обогрева квартиры мог стать причиной взрыва в жилом доме подмосковного Ногинска. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. В результате инцидента пострадали, по разным данным, от пяти до 15 человек, погибли двое.

«Причина взрыва — утечка газа. Она могла произойти вследствие включенного на ночь газа для обогрева квартиры», — сообщил информированный источник.

Он пояснил, что огонь мог погаснуть в газовой плите, в результате чего помещение заполнил газ. Взрыв произошел, когда жильцы квартиры включили свет.

Информация о «хлопке газо-воздушной смеси» в многоквартирном жилом доме на улице 28 Июня поступила в МЧС в 06:55. Пострадали 24 квартиры, 17 из них оказались полностью разрушены. Обрушились также часть внешней стены здания и перекрытия. Следственный комитет по Московской области сообщил о двух погибших: мужчине и женщине. Из дома были эвакуированы более 170 человек.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что семьям погибших выплатят по 1 млн рублей. Жители, получившие ранения, получат от 100 до 500 тыс. рублей. Жильцам поврежденных квартир окажут помощь в размере 30 тыс. рублей на каждого члена семьи, а одиноко проживающим выдадут по 50 тыс. рублей. О ходе ликвидации последствий взрыва, о помощи семьям погибших и пострадавших, а также о мерах, которые будут предприняты в отношении эвакуированных жителей дома, Воробьев доложил президенту РФ Владимиру Путину.



