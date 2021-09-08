Нефть незначительно дорожает на новостях из Мексиканского залива

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют утром 8 сентября слабую положительную динамику, сообщают торговые площадки.

Уточняется, что сорт Brent торгуется ниже отметки $72 за баррель, при этом котировки WTI находятся недалеко от минимального значения за две недели.

К 9:09 по московскому времени стоимость фьючерсов с поставкой в ноябре на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $71,71 за баррель, что на $0,02 (0,03%) выше цены на момент закрытия предыдущей сессии. Днем ранее контракты марки потеряли в цене $0,53 (0,73%), составив $71,69 за баррель.

Котировки WTI с поставками в октябре в ходе электронных торгов на Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) торговались по $68,49 за баррель, что на $0,14 (0,20%) выше итогового значения предыдущей сессии. Днем ранее стоимость этих контрактов опустилась на $0,94 (1,36%) - до $68,35 за баррель.

Трейдеры продолжают отслеживать новости, которые касаются усилий нефтепроизводителей в Мексиканском заливе по восстановлению добычи после урагана «Ида». При этом в регионе приостановлена работа приблизительно 79% мощностей добычи США.

Участники рынка ожидают публикации данных Американского института нефти (API) по запасам сырья в США. 9 сентября ожидается доклад Минэнерго США по коммерческим запасам нефти.

