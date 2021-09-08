Нефтяные цены: затишье перед бурей

Утро 8 сентября нефтяной рынок начинает с разнонаправленной динамики. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent к 8:12 мск подросла на 0,44%, до 72,54 доллара за баррель. При этом фьючерсы на WTI на октябрь дешевеют на 1%, до 69,29 доллара. Эксперты называют сложившуюся ситуацию затишьем перед бурей, инвесторы внимательно следят за ситуацией с добычей в странах ОПЕК+. Многие считают, что картелю придется отказаться от наращивания добычи и даже начать ее сокращение, чтобы избежать очередного увеличения запасов сырья.

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Кроме того, неопределенным остается положение дел в Мексиканском заливе. Производство компаний, обеспечивающих более 80% добычи в регионе, остается приостановленным после урагана «Ида». А в Луизиане, сообщает Минэнгерго США, по-прежнему не возобновили работу пять НПЗ, на которые приходится переработка нефти в объеме около 1 млн баррелей в сутки, или около 6% от общего объема нефтеперерабатывающих мощностей страны.

Нефть консолидировалась и замерла

На прошлой неделе рынок нефти отреагировал ростом на неизменность решения ОПЕК+: цены на сорт Brent поднимались до 73,60 доллара за баррель, на WTI — до 70,50 доллара за баррель, отмечает аналитик товарных рынков компании «Открытие Брокер» Оксана Лукичева. В ходе совещания члены ОПЕК+ оставили плановое повышение добычи в сентябре на уровне 0,4 млн баррелей в сутки для всех участников соглашения и продлили период компенсации переизбытка добычи.

Технический комитет сообщил об ожидающемся дефиците нефти в 2021 году в размере 0,9 млн баррелей в сутки. Запасы нефти в странах ОЭСР по оценке останутся пониженными до мая 2022 года. В 2022 году рынок нефти может вернуться к избытку, который оценивается в 1,6 млн баррелей в сутки. Следующая встреча назначена на 4 октября.

Однако после заседания ОПЕК+ на рынке началась коррекция вниз и цены опустились до уровней 68-72 доллара за баррель. Этому способствовало снижение объёмов импорта нефти в Китай в августе (-6,2% г/г) и пусть постепенное, но все же восстановление добычи в Мексиканском заливе. Возвращение мощностей к работе может продлиться несколько недель в связи с продолжающимися осадками в районе Мексиканского залива и побережья США, тормозящими процесс возвращения персонала на платформы.

Кроме того, в сентябре на стоимость нефти могут начать оказывать влияние финансовые факторы: инвесторы пристально следят за риторикой регуляторов в ожидании начала сворачивания стимулирующих программ, что оказывает влияние на курс доллара. С учетом сказанного выше, можно ожидать, что в ближайшее время рынок останется консолидированным вблизи текущих уровней, предполагает Лукичёва.

На нефтяные цены надавит финансовый кризис

В целом начало недели прошло для нефти практически без изменений относительно результатов торгов пятницы, констатирует руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Конец прошлой недели завершился для сорта Brent на отметке в 72,88 доллара за баррель, на утро среды стоимость нефти — 72,7 доллара.

Инвесторы и трейдеры продолжают следить за несколькими факторами: восстановлением спроса на топливо, распространением заболеваемости и новыми штаммами вируса, а также последствиями урагана «Ида» в США. Сегодня, отмечает эксперт, в фокусе внимания трейдеров будут данные API по запасам сырой нефти и бензина в США, а завтра свои данные опубликует Минэнерго. Эта статистика вкупе с вышеописанными факторами и будет влиять на нефтяные котировки.

Предполагаемый коридор движения на неделю — 70,6-74 доллара за баррель, полагает Коган. По его словам, это технический диапазон точек поддержки и сопротивления. Сегодняшние торги, как представляется, пройдут в чуть более узком коридоре, а именно — от 72,3 до 73,4 доллара за баррель Brent.

Ранее президент «Лукойла» Вагит Алекперов высказал мнение, что цена на нефть выше 100 долларов за баррель может обрушить нефтяной рынок. «Не хотелось бы снова видеть цены на нефть выше 100 долларов за баррель, так как это может стимулировать инвестиции в низкорентабельные малоэффективные проекты и потом опять привести к тому, что мы уже проходили, — обрушению рынка», — передает «Коммерсантъ» слова Алекперова.

Во всяком случае, в ближайшие недели прогнозы на снижение цен вряд ли сбудутся — пока слишком велик спрос, полагает Коган. Но, по его словам, главная проблема на ближайшие полгода-год — надвигающийся глобальный финансовый кризис, спровоцированный пандемией и раздутым долговым пузырем — как среди стран, так и в корпоративной среде. А любой серьезный кризис может легко обрушить цены на энергоресурсы, поскольку сильно сократится потребление.

Поэтому в теории цены на нефть могут упасть до 40-50 долларов уже в 2022 году, хотя и с последующим восстановлением, считает аналитик. В целом же, в дальнейшем, особенно после 2030 года, нефть постепенно будет замещаться другими источниками энергии, и спрос на нее будет снижаться.