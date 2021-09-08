Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев

Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщает о гибели главы ведомства Евгения Зинчева, передаёт ТАСС. В министерстве сообщили, что глава ведомства погиб в Норильске на учениях «по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека». Евгений Зиничев возглавил МЧС 18 мая 2018 года, до этого занимал пост заместителя директора ФСБ РФ, а также являлся врио губернатора Калининградской области. Подробности трагедии не сообщаются.

МЧС РФ с прискорбием сообщает, что при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от ЧС, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС РФ Евгений Зиничев», - говорится в сообщении МЧС России.

Ранее сообщалось, что утром 8 сентября инспектировал ход строительства пожарной части в Норильске совместно с губернатором Красноярского края Александром Уссом.

