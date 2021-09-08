Похожи на iPad Pro: Bloomberg раскрыл характеристики новых iPhone

Apple осенью выпустит сразу четыре новых модели iPhone, утверждает агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники. Уточняется, что американская корпорация уже 14 сентября может презентовать новые модели iPhone, самые дорогие из которых будут напоминать дизайном iPad Pro и iPhone 5. Также компания готовит другие устройства, в частности, мини-версию умной колонки HomePod.

«Технологический гигант из Купертино, штат Калифорния, готовит четыре новых модели iPhone, а также часы Apple Watch с более широкими экранами. Apple также работает над обновленными наушниками AirPods и новыми MacBook Pro», - говорится в сообщении агентства.

В материале также уточняется, что новые iPhone будут тех же размеров, что и iPhone 12. Кардинально отличаться будут камеры, у которых появятся новые режимы, а именно видеоверсия портретного режима съемки. В общей сложности их будет три, у современной версии устройств камер всего две. Также новая линейка iPhone будет иметь быстрые процессоры и улучшенный дисплей.

Впервые с 2018 года корпорация решилась на изменение дизайна «умных часов» Apple Watch. Сообщается, что новая версия устройства будет отличаться плоскими краями и дисплеем. Размер экрана будет варьироваться от 41 до 45 миллиметров против 40 и 44 миллиметров ранее. Также устройство оснастят более быстрым процессором. Кроме того, Apple намерен представить новый ноутбук MacBook Pro, приставку Apple TV, а также обновленный вариант бюджетных iPad и компьютер iMac, сообщили источники Bloomberg.

В продаже все новинки могут появиться спустя несколько недель после презентации. Сложности вызваны пандемией коронавируса, добавили в компании.