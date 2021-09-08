Правила рассылки банковской рекламы ужесточили

Центробанк и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовали кредиторам оформлять согласие заемщика на рекламу в виде отдельного документа или формы на сайте, с указанием срока действия этого разрешения и без автоматической пролонгации. Об этом говорится в совместном письме двух ведомств, направленном российским банкам, микрофинансовым организациям, кредитным кооперативам и ломбардам.

«Практика, при которой кредитор включает условие о согласии заемщика на получение рекламы в текст договора или заявления о выдаче кредита или займа, является недобросовестной», — подчеркивается в письме, опубликованном на сайте ЦБ.

Согласие абонента должно быть выражено «посредством совершения им действий, однозначно идентифицирующих этого абонента и позволяющих достоверно установить его волеизъявление на получение рассылки».

Для согласия, включенного в договор или заявление, обязательно должна быть предусмотрена отдельная подпись под перечнем конкретных распространителей рекламы.

Кроме того, финансовые организации предупредили, что отказ заемщика от рекламы не должен влиять на одобрение ему кредита или займа.

Как писал Expert.ru, ранее управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области оштрафовало «Мегафон» на 400 тысяч рублей за распространение рекламных смс без предварительного согласия абонентов на получение рекламы. Реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено. Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием.

