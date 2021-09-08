Правительство решило оставить в покое малый и средний бизнес на 2022 год

Мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса решено продлить ещё на год, до конца 2022 года. Соответствующее постановление готовится, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин в ходе Московского финансового форума. До этого мораторий действовал до конца 2021 года.

Статья по теме: Третья волна затронула четверть бизнеса

«Мораторий коснется порядка 100 тыс. субъектов малого бизнеса» — отметил глава Правительства. При этом решение не исключает возможность внеплановых проверок, которые, правда, будут проводитсья только в экстраординарных ситуациях. За соблюдением моратория продолжит следить Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (КМСП).

В Корпорации уточнили, что мораторий не распространяется на налоговый и таможенный контроль, а также на проверки малых предприятий, занимающиеся деятельностью, которая относится к высоким рискам (категория риска присваивается в зависимости от того, каков потенциальный вред жизни и здоровью работников, их трудовые права, а также риски, связанные с выплатой зарплат и премий).

Мораторий является частью политики властей по поддержке предпринимательства во время пандемии. Также среди принятых мер — мораторий на банкротство и кредитные каникулы для бизнеса.

В августе президент России Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» по продлению моратория на проверки во всех отраслях экономики. Впервые инициатива была выдвинута в апреле 2020 года и с тех пор продлевалась.

Накануне уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил, что около 10% российских предприятий закрылись из-за сложностей, связанных с пандемией. Финансово от пандемии пострадало больше 70%, отметил он.