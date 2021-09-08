При исполнении служебных обязанностей

«МЧС РФ с прискорбием сообщает, что при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от ЧС, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС РФ Евгений Зиничев», — говорится в сообщении министерства.

8 сентября Евгений Зиничев прибыл с официальным визитом в Красноярский край, где накануне стартовали масштабные учения МЧС по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций. Об их начале Зиничев объявил вчера во время совещания в полевом лагере министерства, развернутого около порта в Дудинке Красноярского края. В первый день министр лично проконтролировал выполнение подразделениями задач по ликвидации ЧС.

Последнее сообщение о ходе рабочей поездки главы МЧС было опубликовано на сайте министерства утром 8 сентября. Из него следует, что Зиничев и губернатор региона Александр Усс прибыли в Норильск для проверки строительства новой пожарной части, которая должна заработать уже в конце этого года.

Как сообщают источники РБК, министр погиб во время съемок учебного фильма для ведомства. Корреспондента одного из информационных агентств, который сейчас находится в Норильске, уточняет, что в момент гибели Зиничев принимал участие в смотре практики МЧС по эвакуации из горящего госпиталя. Министр находился на скале рядом с кинорежиссером, который поскользнулся и сорвался в воду. По словам очевидцев, Зиничев бросился за ним, чтобы спасти, пытался удержать, но ударился о каменный выступ. Министр и оператор умерли по дороге в больницу.

Уже известно имя погибшего кинематографиста. Им оказался российский режиссер и сценарист, член гильдии кинорежиссеров России 63-летний Александр Мельник, снявший в 2015 году художественный фильм о советской Арктике по известному роману Олега Куваева «Территория».

Как сообщает министерство, на данный момент исполняющим обязанности министра по чрезвычайным ситуациям назначен первый заместитель главы ведомства Александр Чуприян, начавший свой служебный путь в пожарной охране в 1979 году.

Президент Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким главы МЧС.

«Президент Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью Евгения Зиничева. Их связывают многие годы совместной работы. Это большая утрата», — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

С 2006 по 2015 год Зиничев работал в личной охране Службы безопасности президента РФ. С июня 2015 года занимал пост начальника управления ФСБ по Калининградской области, затем непродолжительное время исполнял обязанности губернатора региона. С 7 октября 2016 года по май 2018 года занимал пост заместителя директора ФСБ. Главой МЧС Зиничев был назначен 18 мая 2018 года.