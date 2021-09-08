Путин выразил соболезнования родным и близким Зиничева

Президент России Владимир Путин глубокие соболезнования родным и близким министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева в связи с его трагической гибелью, сообщает сайт Кремля.

«Мы потеряли настоящего боевого офицера, товарища, близкого для всех нас человека огромной внутренней силы, отваги и мужества. Для меня это невосполнимая личная утрата. Нас связывали долгие годы совместной работы. И всегда знал, что на Евгения Николаевича можно положиться в любой, самой сложной ситуации – как на надёжного, верного друга и профессионала высочайшего уровня.Он посвятил себя служению Отечеству, людям. И, спасая человеческую жизнь, без колебаний пошёл на риск, погиб, до конца исполняя свой долг», – говорится в обращении президента.

Ранее «Эксперт» сообщал о гибели главы ведомства Евгения Зинчева. В МЧС сообщили, что глава ведомства погиб в Норильске на учениях «по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека». Евгений Зиничев возглавил МЧС 18 мая 2018 года, до этого занимал пост заместителя директора ФСБ РФ, а также являлся врио губернатора Калининградской области. Подробности трагедии не сообщаются.

МЧС РФ с прискорбием сообщает, что при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от ЧС, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС РФ Евгений Зиничев», – говорится в сообщении МЧС России.

Ранее сообщалось, что утром 8 сентября инспектировал ход строительства пожарной части в Норильске совместно с губернатором Красноярского края Александром Уссом.