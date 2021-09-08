Развитие финансового рынка России спланируют на 10 лет

Правительство РФ до конца года планирует обсудить проект стратегии развития финансового рынка на ближайшие десять лет. Об этом на Московском финансовом форуме заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Стратегия, по его словам, станет отраслевым документом стратегического планирования, в котором будут определены «основные приоритеты долгосрочных целей и инструментов развития всех секторов финансового рынка».

«Сейчас разрабатывается стратегия развития финансового рынка на ближайшие 10 лет. Надеюсь, что мы эту стратегию примем. К этой работе привлечены представители федеральных органов исполнительной власти, Банка России, бизнес-сообщества, научной среды. Мы планируем до конца текущего года обсудить ее в правительстве», — заявил Мишустин.

Премьер-министр отметил, что такой подход должен повысить конкурентоспособность российского финансового рынка и эффективность финансовой политики в целом. По его словам, кабмин уже оптимизировал структуру государственных институтов развития, «чтобы они в полной мере участвовали в достижении национальных целей развития и обеспечении устойчивого роста экономики РФ». В пример он привел единый механизм корпоративного управления и управления группы ВЭБ.РФ, где четко разделены роли между институтами развития, чтобы устранить конкуренцию не только между ними, но и с частными инвесторами.

Как писал Expert.ru, ранее правительство решило обновить перечень госпрограмм. В него включат новые госпрограммы: «Развитие туризма», «Содействие международному развитию» и «Поддержка и продвижение русского языка за рубежом». Мероприятия госпрограммы «Развитие внешнеэкономической деятельности» распределят между госпрограммами «Экономическое развитие и инновационная экономика», «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» и «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности», а саму программу «Развитие внешнеэкономической деятельности» упразднят.

